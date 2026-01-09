Trump y Petro se reunirán en la Casa Blanca la primera semana de febrero

Internacional
/ 9 enero 2026
    Trump y Petro se reunirán en la Casa Blanca la primera semana de febrero
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), y a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump (d), conversaron este miércoles por teléfono por primera vez en medio de la escalada verbal entre ambos. EFE

Subrayó que uno de los temas centrales de la agenda entre mandatarios será la lucha contra el narcotráfico

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que recibirá en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, la primera semana de febrero después de que ambos mandatarios mantuvieran el pasado miércoles una conversación telefónica que ha rebajado la tensión entre Washington y Bogotá.

“Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca, durante la primera semana de febrero”, escribió hoy Trump en un mensaje en su red Truth Social.

TE PUEDE INTERESAR: El choque político entre Petro y Trump por Venezuela pone a Colombia en la mira pública

Trump subrayó que uno de los temas centrales de la agenda entre mandatarios será la lucha contra el narcotráfico, con énfasis en la necesidad de frenar el ingreso de cocaína y otras drogas a territorio estadounidense.

“Estoy seguro de que será muy beneficioso tanto para Colombia como para Estados Unidos, pero es fundamental detener el ingreso de cocaína y otras drogas a nuestro país”, concluye el breve mensaje del magnate neoyorquino.

La próxima reunión marcaría un nuevo capítulo en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, en un contexto de cooperación en materia de seguridad, lucha antidrogas y relaciones diplomáticas.

TE PUEDE INTERESAR: Trump llama a Petro ‘líder del narcotráfico’ y anuncia fin de ayuda financiera a Colombia

PETRO Y TRUMP CONVERSAN

El mensaje de Trump llega después de que el miércoles ambos presidentes conversaran por teléfono y rebajaran las tensiones bilaterales tras las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense que culminó con la captura en Caracas del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Trump dijo tras la llamada que contemplaba reunirse en persona con Petro.

$!Fotografía tomada de la cuenta en X @DapreCol del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia del presidente colombiano Gustavo Petro, durante una llamada con su homólogo de EE.UU. Donald Trump.
Fotografía tomada de la cuenta en X @DapreCol del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia del presidente colombiano Gustavo Petro, durante una llamada con su homólogo de EE.UU. Donald Trump. EFE

Antes de la primera llamada mantenida entre los dos jefes de Estado, Trump había descalificado a Petro repetidamente y lo había acusado de participar activamente en el tráfico de cocaína, además de sugerir que le sonaba “bien” la posibilidad de que Estados Unidos enviara una misión militar a Colombia similar a la que apresó a Maduro, una afirmación que levantó ampollas en Bogotá.

TE PUEDE INTERESAR: Trump asegura que iniciará ataques ‘en tierra’ contra cárteles que ‘dirigen México’

VISADO AMERICANO DE PETRO

Washington no ha comentado nada aún sobre una restitución del visado para Petro, al que le fue retirado por el gobierno estadounidense el pasado septiembre después de que el colombiano, durante una visita a Nueva York para acudir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, criticara a la administración Trump por sus políticas regionales y su papel en Gaza.

“Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, escribió el Departamento de Estado en la red social X el pasado 26 de septiembre.

Tras esta medida, el presidente colombiano aseguró que esto va contra las normas del derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática.

Temas


Relaciones Exteriores
Reuniones

Localizaciones


Colombia
Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Truth Social

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Intervención estadounidense

Intervención estadounidense
true

Pemex: La 4T ha hecho del petróleo un botín sin rendición de cuentas
El hombre fue sentenciado a más de 51 años de prisión por haber dado muerte a su pareja sentimental, en Nuevo León

Le dan 51 años de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental, en Nuevo León
La CURP Biométrica se consolida en 2026 como un paso clave hacia la identidad digital en México. Este documento integra huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía facial, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el robo de identidad.

¿CURP Biométrica en 2026?... Estos son todos los MÓDULOS en donde podrás hacer el trámite
La Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se ha llegado a considerar como un documento indispensable para las personas mayores de 60 años.

INAPAM: Conoce los requisitos para un trámite exitoso de la tarjeta de adultos mayores en 2026
Desde enero de 2026, todas las líneas móviles en México deben estar registradas y vinculadas a una persona identificada. La medida también aplica a celulares usados por niñas, niños y adolescentes.

Registro de celulares en México 2026... ¿qué pasa si la línea es de un menor de edad?
Apuesta. El cantante regresará a los escenarios con The Romantic Tour, su primera gira global en varios años.

¡Nueva era! Bruno Mars confirma gira global para presentar nuevo álbum
Chivas y Cruz Azul comienzan el Clausura 2026 con pruebas inmediatas: el Rebaño recibe a Pachuca en el Akron y La Máquina visita a León en el Nou Camp.

Clausura 2026: Chivas y Cruz Azul debutan con duelos exigentes ante Pachuca y León