Trump y Petro se reunirán en la Casa Blanca la primera semana de febrero

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que recibirá en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, la primera semana de febrero después de que ambos mandatarios mantuvieran el pasado miércoles una conversación telefónica que ha rebajado la tensión entre Washington y Bogotá. "Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca, durante la primera semana de febrero", escribió hoy Trump en un mensaje en su red Truth Social. Trump subrayó que uno de los temas centrales de la agenda entre mandatarios será la lucha contra el narcotráfico, con énfasis en la necesidad de frenar el ingreso de cocaína y otras drogas a territorio estadounidense.

"Estoy seguro de que será muy beneficioso tanto para Colombia como para Estados Unidos, pero es fundamental detener el ingreso de cocaína y otras drogas a nuestro país", concluye el breve mensaje del magnate neoyorquino. La próxima reunión marcaría un nuevo capítulo en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, en un contexto de cooperación en materia de seguridad, lucha antidrogas y relaciones diplomáticas. PETRO Y TRUMP CONVERSAN El mensaje de Trump llega después de que el miércoles ambos presidentes conversaran por teléfono y rebajaran las tensiones bilaterales tras las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense que culminó con la captura en Caracas del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Trump dijo tras la llamada que contemplaba reunirse en persona con Petro.