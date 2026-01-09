Trump y Petro se reunirán en la Casa Blanca la primera semana de febrero
Subrayó que uno de los temas centrales de la agenda entre mandatarios será la lucha contra el narcotráfico
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que recibirá en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, la primera semana de febrero después de que ambos mandatarios mantuvieran el pasado miércoles una conversación telefónica que ha rebajado la tensión entre Washington y Bogotá.
“Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca, durante la primera semana de febrero”, escribió hoy Trump en un mensaje en su red Truth Social.
Trump subrayó que uno de los temas centrales de la agenda entre mandatarios será la lucha contra el narcotráfico, con énfasis en la necesidad de frenar el ingreso de cocaína y otras drogas a territorio estadounidense.
“Estoy seguro de que será muy beneficioso tanto para Colombia como para Estados Unidos, pero es fundamental detener el ingreso de cocaína y otras drogas a nuestro país”, concluye el breve mensaje del magnate neoyorquino.
La próxima reunión marcaría un nuevo capítulo en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, en un contexto de cooperación en materia de seguridad, lucha antidrogas y relaciones diplomáticas.
PETRO Y TRUMP CONVERSAN
El mensaje de Trump llega después de que el miércoles ambos presidentes conversaran por teléfono y rebajaran las tensiones bilaterales tras las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense que culminó con la captura en Caracas del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Trump dijo tras la llamada que contemplaba reunirse en persona con Petro.
Antes de la primera llamada mantenida entre los dos jefes de Estado, Trump había descalificado a Petro repetidamente y lo había acusado de participar activamente en el tráfico de cocaína, además de sugerir que le sonaba “bien” la posibilidad de que Estados Unidos enviara una misión militar a Colombia similar a la que apresó a Maduro, una afirmación que levantó ampollas en Bogotá.
VISADO AMERICANO DE PETRO
Washington no ha comentado nada aún sobre una restitución del visado para Petro, al que le fue retirado por el gobierno estadounidense el pasado septiembre después de que el colombiano, durante una visita a Nueva York para acudir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, criticara a la administración Trump por sus políticas regionales y su papel en Gaza.
“Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, escribió el Departamento de Estado en la red social X el pasado 26 de septiembre.
Tras esta medida, el presidente colombiano aseguró que esto va contra las normas del derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática.