Donald Trump se reúne con Xi Jinping en China entre llamados a cooperación y trabajar como ‘socios’

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, arrancaron la cumbre bilateral de dos días con llamados a la cooperación y a trabajar como “socios”, no como rivales, en medio de tensiones comerciales entre las naciones, la guerra de Irán y la situación de Taiwán. Xi subrayó el escenario convulso en el marco del cual se celebra la reunión, con la guerra en Irán, y las tensiones comerciales que ha generado el regreso de Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, el líder chino tendió la mano a su homólogo estadounidense en el Gran Salón del Pueblo poco después de las 10:00 hora local con una ceremonia oficial que incluyó honores militares, interpretación de los himnos nacionales de ambos países y salvas de cañón. Junto con Xi en las escalinatas frente a la explanada de la plaza de Tiananmen, Trump dijo que fue un “honor como pocas veces se han visto” y apuntó a la recepción de un grupo de niños que saltaron y ondearon banderas de ambos países ante los dos líderes: “los niños fueron espectaculares”. A la par, también estrechó la mano de integrantes de la delegación de Washington como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Peter Hegseth.

“INTERESES COMUNES... SUPERAN SUS DIFERENCIAS”: XI Xi Jinping aseguró a su homólogo estadounidense que “los intereses comunes de China y Estados Unidos superan sus diferencias”, al comienzo de la reunión entre ambos, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín. Indicó asimismo que ambos países “deben ser socios y no rivales” en sus observaciones iniciales, tras recibir con honores a Trump a la entrada del complejo, donde ambos pasaron revista a las tropas, escucharon los himnos de sus respectivas naciones y saludaron a las delegaciones oficiales. Asimismo pidió a Estados Unidos “ser socios y no rivales”, mientras que el mandatario estadounidense confió que ambos gigantes tendrán un “futuro fantástico juntos”. “Debemos ser socios, no rivales; alcanzar el éxito juntos, buscar la prosperidad común y forjar un camino correcto para que las grandes potencias se relacionen en esta nueva era”, apuntó Xi tras recibir con honores militares a Trump y a su gabinete en el Gran Palacio de Pueblo de Pekín y dar comienzo a la primera ronda de diálogo entre ambas delegaciones.

LA TRAMPA DE TUCÍDIDES Afirmó el presidente chino que el Mundo se encuentra en una “encrucijada” y que la cuestión es “si China y Estados Unidos pueden superar la denominada ‘trampa de Tucídides’ y abrir el camino hacia un nuevo paradigma en las relaciones entre grandes potencias”. Xi afirmó que Estados Unidos y China deben “ser socios en lugar de adversarios, lograr el éxito los unos para los otros, prosperar juntos y forjar una forma adecuada de convivencia entre las grandes potencias de la nueva era”. “Utilizaba un término popular en los estudios de política exterior, que se refiere a la idea de que cuando una potencia emergente amenaza con desplazar a una potencia establecida, el resultado suele ser la guerra.” Proviene del relato de Tucídides sobre la destructiva Guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, en el que comentó que “fue el auge de Atenas, y el temor que ese auge engendró en Esparta, lo que hizo inevitable la guerra”.

“AMIGO” Y “GRAN LÍDER”: TRUMP Por su parte, Trump calificó a Xi como su “amigo”. ”Nos hemos llevado bien; cuando surgieron dificultades, las resolvimos. Yo te llamaba y tú me llamabas”, señaló. “La gente no lo sabe, pero cada vez que teníamos un problema, lo resolvíamos muy rápidamente”, insistió. El mandatario estadounidense se deshizo en elogios con su anfitrión. “Se lo digo a todo el mundo: eres un gran líder”. El presidente de EU, que estuvo flanqueado por el secretario de Estado y su embajador en China, David Perdue, dijo que Xi es “un gran líder” y que se siente honrado de ser su “amigo”. “Tenemos una relación fantástica. Nos llevamos bien. Cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto. Tú me llamas; yo te llamo. Y cuando teníamos un problema lo resolvíamos muy rápido y por eso vamos a tener un fantástico futuro juntos”, reiteró Trump. Trump, quien busca que China ayude a presionar a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz y terminar de sellar la paz, se mostró muy entusiasmado con las conversaciones bilaterales. Auguró que las dos superpotencias tendrán un “futuro fantástico” juntas. “Es un honor estar contigo. Es un honor ser tu amigo, y la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca”, subrayó el magnate republicano en el encuentro celebrado en el Gran Salón del Pueblo de la capital china. “Vamos a tener un futuro fantástico juntos”, agregó. Destacó la importancia de venir acompañado de los principales líderes empresariales de su país, entre ellos Tim Cook (CEO de Apple), Elon Musk (CEO de Tesla) y Jensen Huang (CEO de Nvidia), quienes asistieron como parte de la delegación estadounidense en la ceremonia de recibimiento.

¿QUÉ SE BUSCA CON ESTA REUNIÓN? Entre los principales asuntos de la agenda bilateral figura la guerra comercial entre Washington y Beijing, luego que Trump impulsara durante 2025 aranceles que derivaron en represalias chinas con las tasas aduaneras por encima del 100% para numerosos productos. Por lo que debatirán la posibilidad de extender la tregua arancelaria alcanzada durante su última reunión en Corea del Sur en octubre pasado. Otro tema central es el conflicto en Medio Oriente, los ataques a Irán alteró el cronograma original de la cumbre y obligó a postergar el encuentro, que estaba previsto para marzo. Entre esos temas se incluyen dos guerras comerciales, tensiones por el apoyo de Estados Unidos a Taiwán y la impaciencia de Trump con Pekín por el flujo de los precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo.

FENTANILO A bordo del Air Force One, Rubio habló con Fox News y afirmó que la producción de precursores de fentanilo, sustancias químicas utilizadas para crear el opioide sintético, es una de las “áreas únicas de cooperación” entre China y Estados Unidos. Trump ha convertido la lucha contra el consumo de fentanilo en una de las prioridades de su segundo mandato. En febrero de 2025, impuso aranceles del 10% a las importaciones chinas de fentanilo; posteriormente, aumentó los aranceles y los redujo de nuevo en noviembre de 2025, cuando Pekín acordó endurecer los controles sobre 13 productos químicos precursores del fentanilo. Finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó dichos aranceles. China insiste en que Estados Unidos está eludiendo su responsabilidad por el problema interno de los opioides, pero también dio a entender que estaba abordando el problema del fentanilo en los meses previos a la visita de Trump.

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