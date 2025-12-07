Ucrania dice que drones marítimos ampliarán sus ataques el próximo año

    Un dron marino Magura V7 de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Ucrania, en un lugar no divulgado. FOTO: AP.

El Grupo 13 opera la familia de drones marítimos Magura, a la que Ucrania atribuye múltiples ataques a barcos rusos

KIEV.- El comandante de las operaciones de drones marítimos de la agencia de inteligencia militar de Ucrania afirma que se esperan ataques más complejos contra las fuerzas rusas el próximo año, después de que la flota no tripulada de Kiev lograra frenar los movimientos de la otrora dominante armada rusa del Mar Negro.

En una entrevista con The Associated Press, el jefe de la unidad especializada de drones marítimos, Grupo 13, declaró que los ataques de Ucrania han obligado a Rusia a adaptarse, limitando las oportunidades para los grandes ataques en el Mar Negro que se vieron al principio de la guerra.

“Hoy, probablemente hemos alcanzado una meseta”, dijo el oficial, quien es identificado solo por el indicativo “El Grupo 13” según el protocolo militar ucraniano.

“Estamos limitando efectivamente los movimientos del enemigo, pero esos ataques dramáticos y de alto perfil que vimos antes no han ocurrido desde hace bastante tiempo. Eso se debe a que el enemigo se ha adaptado”.

El mes pasado, funcionarios ucranianos indicaron que se utilizaron drones marítimos en ataques contra embarcaciones de la flota clandestina rusa creada para evadir sanciones. El comandante declinó comentar sobre esas operaciones.

Señaló que los buques navales rusos “apenas operan”, a menudo aventurándose solo hasta 40 kilómetros (25 millas) desde el puerto para disparar misiles antes de retirarse. “Se esconden constantemente. Y de alguna manera, eso también es resultado de nuestra unidad, porque se puede imaginar el costo de mantener una flota que no puede operar en el mar”.

El oficial habló uniformado, con el rostro cubierto y los ojos ocultos por gafas tintadas. Por razones de seguridad, la agencia de inteligencia pidió que no se revelaran la ubicación y otros detalles de la entrevista.

La tecnología de drones se ha vuelto vital para el ejército de Ucrania, ofreciendo herramientas económicas para el reconocimiento y los ataques en la lucha contra la invasión de Rusia. Sus dos programas de drones marítimos son gestionados por separado por sus servicios de inteligencia militar y doméstica.

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

