Ucrania: el canciller alemán Friedrich Merz pide a Putin ‘poner fin’ a la guerra

Dos de los ocho puentes con los que cuenta Kiev para cruzar el río Dniéper fueron atacados en los últimos días por drones a reacción rusos —difíciles de interceptar—, lo que provocó enormes atascos.

El canciller alemán Friedrich Merz viajó hoy a Kiev para mostrar su apoyo a Ucrania en un momento en que la capital se enfrenta a un recrudecimiento de los ataques rusos, que volvieron a tener como objetivo un puente.

”Impactó en la calzada del puente del Norte. Los servicios de emergencia se dirigen al lugar”, anunció por la mañana el alcalde Vitali Klitschkó en Telegram.

Poco antes, las autoridades ucranianas habían emitido una alerta por drones que se dirigían a la capital.

Por su parte, Merz llegó a Kiev por la mañana y declaró en un comunicado que había acudido porque “Ucrania necesita todo nuestro apoyo en las próximas semanas”.

”Si no se detiene a Rusia, su maquinaria bélica se volverá tarde o temprano contra nosotros”, afirmó.

”Señor Putin, su guerra es una barbarie. Sí, hablo con usted, hablo de la naturaleza bárbara de su guerra. Es una barbarie que afecta a toda la sociedad civil de Ucrania”, expresó el canciller alemán dirigiéndose al presidente ruso.

Las sirenas antiaéreas sonaron en varias ocasiones y periodistas escucharon explosiones lejanas cuando Merz visitó, junto al presidente Volodímir Zelensky, las instalaciones de la Academia de Ciencias de Kiev, recientemente dañada por un ataque ruso.

Por su parte, Zelensky subrayó que la capital ucraniana vive “una situación terrible, noches y días espantosos”.

”Es esencial que Ucrania no se quede sola frente a este terror”, agregó en un mensaje a través de Telegram.

Según fuentes gubernamentales en Berlín, Merz tiene previsto anunciar una nueva ayuda militar de unos mil millones de euros para Ucrania, destinada en particular a la defensa contra los drones a reacción rusos, cuyo uso es cada vez más frecuente.

Asimismo, se espera que prometa 350 millones de euros en ayudas para las infraestructuras ucranianas antes del invierno, un periodo crítico en el que Ucrania teme ataques rusos masivos contra sus centrales eléctricas, tal como ocurrió anteriormente, cuando millones de personas llegaron a quedarse sin electricidad ni calefacción en medio de temperaturas gélidas.

”Se cerrarán acuerdos importantes entre Ucrania y Alemania”, señaló por su parte Zelensky.