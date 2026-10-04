Ucrania: el canciller alemán Friedrich Merz pide a Putin ‘poner fin’ a la guerra

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Ucrania: el canciller alemán Friedrich Merz pide a Putin ‘poner fin’ a la guerra
    Se espera que prometa 350 millones de euros en ayudas para las infraestructuras ucranianas antes del invierno, un periodo crítico por las condiciones ambientales de la región. AP

‘Señor Putin, su guerra es una barbarie. Sí, hablo con usted, hablo de la naturaleza bárbara de su guerra’ ante medios de comunicación

El canciller alemán Friedrich Merz viajó hoy a Kiev para mostrar su apoyo a Ucrania en un momento en que la capital se enfrenta a un recrudecimiento de los ataques rusos, que volvieron a tener como objetivo un puente.

Dos de los ocho puentes con los que cuenta Kiev para cruzar el río Dniéper fueron atacados en los últimos días por drones a reacción rusos —difíciles de interceptar—, lo que provocó enormes atascos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ataques-matan-a-ocho-en-ucrania-uno-en-rusia-tras-rechazo-de-moscu-a-peticion-alemana-PD23756382

”Impactó en la calzada del puente del Norte. Los servicios de emergencia se dirigen al lugar”, anunció por la mañana el alcalde Vitali Klitschkó en Telegram.

Poco antes, las autoridades ucranianas habían emitido una alerta por drones que se dirigían a la capital.

Por su parte, Merz llegó a Kiev por la mañana y declaró en un comunicado que había acudido porque “Ucrania necesita todo nuestro apoyo en las próximas semanas”.

”Si no se detiene a Rusia, su maquinaria bélica se volverá tarde o temprano contra nosotros”, afirmó.

”Señor Putin, su guerra es una barbarie. Sí, hablo con usted, hablo de la naturaleza bárbara de su guerra. Es una barbarie que afecta a toda la sociedad civil de Ucrania”, expresó el canciller alemán dirigiéndose al presidente ruso.

Las sirenas antiaéreas sonaron en varias ocasiones y periodistas escucharon explosiones lejanas cuando Merz visitó, junto al presidente Volodímir Zelensky, las instalaciones de la Academia de Ciencias de Kiev, recientemente dañada por un ataque ruso.

Por su parte, Zelensky subrayó que la capital ucraniana vive “una situación terrible, noches y días espantosos”.

”Es esencial que Ucrania no se quede sola frente a este terror”, agregó en un mensaje a través de Telegram.

Según fuentes gubernamentales en Berlín, Merz tiene previsto anunciar una nueva ayuda militar de unos mil millones de euros para Ucrania, destinada en particular a la defensa contra los drones a reacción rusos, cuyo uso es cada vez más frecuente.

Asimismo, se espera que prometa 350 millones de euros en ayudas para las infraestructuras ucranianas antes del invierno, un periodo crítico en el que Ucrania teme ataques rusos masivos contra sus centrales eléctricas, tal como ocurrió anteriormente, cuando millones de personas llegaron a quedarse sin electricidad ni calefacción en medio de temperaturas gélidas.

”Se cerrarán acuerdos importantes entre Ucrania y Alemania”, señaló por su parte Zelensky.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ataques-rusos-matan-a-seis-en-ucrania-y-danan-puente-al-norte-de-kiev-HA23894289

Merz, quien goza de escasa popularidad en su país, llega a Ucrania tras sufrir duras derrotas electorales a nivel regional frente al partido de extrema derecha AfD, que aboga por suspender la ayuda a Kiev y normalizar las relaciones con Moscú. Dicha formación encabeza las encuestas de intención de voto a escala nacional.

Su visita se produce, además, justo después de que Rusia instara a los diplomáticos y ciudadanos extranjeros presentes en Kiev a abandonar la ciudad ante la amenaza de nuevos “ataques masivos de represalia” contra “objetivos militares en Kiev y otras ciudades ucranianas”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Declaraciones
Guerra Rusia-Ucrania

Localizaciones


Ucrania

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El plantel del ejido La Unión comunicará las próximas indicaciones mediante su página de Facebook. La institución señaló como prioridad la seguridad y el bienestar emocional de su comunidad.

Secundaria General Número 13 del ejido Unión, en Torreón, anunció que este lunes no habrá actividades educativas
Los imputados enfrentan cargos por homicidio y tentativa de homicidio calificado; podrían alcanzar hasta 60 años de prisión.

Vinculan a proceso a gemelos por ataque en secundaria de Torreón; enfrentan homicidio calificado por muerte de subdirectora
Maribel Alvarado, madre de ‘los cuates’ en su hogar durante una entrevista concedida al medio El Siglo de Torreón.

Madre de ‘los cuates’ rompe el silencio tras el ataque en la secundaria de Torreón
En abril de 2025, Stellantis también paró en Saltillo debido a la política arancelaria de Donald Trump.

Alista Stellantis paro en plantas de Saltillo por mantenimiento y cambios de línea
La Pensión Hombres Bienestar contempla un apoyo de 3,000 pesos bimestrales para hombres de 60 a 64 años que viven en la Ciudad de México.

¿Tienes entre 60 a 64 años y vives en la CDMX? Así puedes solicitar la Pensión Hombres Bienestar que ofrece 3 mil pesos
El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre y los adultos mayores con credencial INAPAM podrán buscar promociones adicionales.

Buen Fin 2026: ¿el INAPAM dará descuentos extra a adultos mayores?
Estrellas. Shakira y Dua Lipa compartieron por primera vez un escenario, en un encuentro que emocionó a sus seguidores.

¡Par de reinas! Conquista Dua Lipa al cantar en español con Shakira desde Madrid
Los documentos de Football Leaks vuelven a colocar a Gianni Infantino en el centro de una controversia que amenaza con seguir creciendo.

Infantino, señalado por Rui Pinto en el escándalo financiero del Manchester City