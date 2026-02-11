Un bombardeo ruso mata a un padre y 3 hijos en Ucrania, la madre embarazada queda gravemente herida

El año pasado fue el más mortífero para los civiles en Ucrania desde 2022, ya que Rusia intensificó sus bombardeos aéreos detrás de la línea del frente, según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en el país.

Durante los casi cuatro años desde que Rusia invadió a su vecino, y a pesar de un nuevo impulso en el último año en los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos, los civiles ucranianos han soportado constantes ataques aéreos.

El padre de 34 años y sus tres hijos, gemelos de dos años y su hermana de un año, murieron, mientras que los rescatistas sacaron a la madre con vida de los escombros, dijeron los fiscales. Ella sufrió lesiones por la explosión, una lesión cerebral traumática, quemaduras y pérdida de audición, señalaron.

El ataque destruyó completamente la casa de ladrillo y la incendió, y la familia quedó atrapada bajo los escombros, según la fiscalía regional de Járkiv.

KIEV- Un dron ruso se estrelló durante la noche contra una casa en la región nororiental de Járkiv, en Ucrania, donde mató a un padre y sus tres hijos pequeños e hirió gravemente a la madre, embarazada de 35 semanas, dijeron las autoridades el miércoles.

La guerra mató a 2.514 civiles e hirió a 12.142 en Ucrania en 2025, un 31% más que en 2024, dijo.

El dron que golpeó la localidad de Bohodukhiv en Járkiv fue identificado como un Geran-2, una versión rusa del dron Shahed iraní.

“Hemos perdido lo más preciado: nuestro futuro”, escribió el alcalde de Bohodukhiv, Volodymyr Bielyi, en su página de Facebook. “No hay palabras para consolar a la familia; no hay oración que pueda sanar el corazón de una madre que ha perdido a sus hijos”.

Bielyi dijo que la madre está luchando por su vida en el hospital y anunció tres días de luto, durante los cuales las banderas nacionales ondearán a media asta y se cancelarán todos los eventos de entretenimiento y públicos organizados.

“Resistiremos. Recordaremos. Nunca perdonaremos este horror en nuestra tierra”, escribió Bielyi.

Bohodukhiv tiene una población anterior a la guerra de 15.000 habitantes. Está ubicada a unos 22 kilómetros (13 millas) de la frontera rusa. No estaba claro de inmediato si había alguna infraestructura militar ucraniana cerca de la casa.

“Cada uno de estos ataques rusos socava la confianza en todo lo que se está haciendo a través de la diplomacia para poner fin a esta guerra, y una y otra vez demuestra que solo una fuerte presión sobre Rusia y claras garantías de seguridad para Ucrania son la verdadera clave para detener los asesinatos”, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en redes sociales.

Ucrania ha acusado a las fuerzas rusas de cometer innumerables crímenes de guerra desde el inicio de la guerra, y las instituciones europeas han hecho esfuerzos para responsabilizar a Rusia.

La Corte Penal Internacional en La Haya tiene varias órdenes de arresto pendientes para funcionarios rusos por crímenes de guerra. Incluyen al presidente, Vladímir Putin, acusado de responsabilidad personal en el secuestro de niños ucranianos.

Zelenskyy dijo el martes por la noche que Ucrania está haciendo “muchos cambios” en la forma en que combate los ataques aéreos de Rusia, especialmente con defensas antiaéreas de corto alcance. El entrenamiento y la reposición de nuevas tropas también son cuestiones clave, dijo.

Ucrania ha estado en desventaja frente al ejército más grande de Rusia, aunque las fuerzas de Moscú han hecho sólo progresos lentos en su invasión.

Las deserciones a gran escala y 2 millones de evasores del servicio militar son algunos de los desafíos para Ucrania, dijo el mes pasado el ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov.

Zelenskyy también ha presionado a los socios occidentales para que proporcionen sistemas de defensa aérea más sofisticados y misiles para ayudar a defender Ucrania.

La ayuda militar enviada a Kiev cayó un 13% el año pasado en comparación con el promedio anual entre 2022 y 2024, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó de enviar armas estadounidenses, según el Instituto Kiel de Alemania, que documenta ese apoyo.

Sin embargo, los países europeos han asumido gran parte de la carga, aumentando su ayuda militar en un 67% en comparación con el período 2022-2024, dijo el instituto en un reporte el miércoles.

La ayuda humanitaria y financiera extranjera a Ucrania cayó un 5% el año pasado en comparación con los tres años anteriores, dijo.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia lanzó 129 drones de largo alcance contra Ucrania durante la noche.

Por otro lado, un ataque de dron ucraniano causó un incendio en una planta industrial en la ciudad de Volgogrado, dijeron las autoridades.

El gobernador de la región de Volgogrado, Andrei Bocharov, afirmó que fragmentos del dron también dañaron un edificio de apartamentos.

Ocho aeropuertos rusos suspendieron brevemente los vuelos durante la noche debido a los ataques con drones, dijeron las autoridades.