UE acuerda préstamo de 90 mil millones de euros a Ucrania tras el fracaso del plan de utilizar activos rusos

Los líderes de la Unión Europea acordaron el viernes proporcionar un enorme préstamo sin intereses a Ucrania para cubrir sus necesidades militares y económicas durante los próximos dos años, pero no lograron superar las diferencias con Bélgica que les habrían permitido utilizar los activos rusos congelados para recaudar los fondos.

Después de casi cuatro años de guerra, el Fondo Monetario Internacional estima que Ucrania necesitará 137.000 millones de euros (161.000 millones de dólares) en 2026 y 2027. El gobierno de Kiev está al borde de la quiebra y necesita desesperadamente el dinero para la primavera.

El plan era utilizar parte de los 210.000 millones de euros (246.000 millones de dólares) de activos rusos congelados en Europa, principalmente en Bélgica.

Los líderes trabajaron hasta bien entrada la noche del jueves para asegurar a Bélgica que la protegerían de cualquier represalia rusa si respaldaba el plan de “préstamo de reparaciones”, pero como las conversaciones se estancaron, los líderes finalmente optaron por pedir prestado el dinero en los mercados de capital.

«Tenemos un acuerdo. Se aprobó la decisión de proporcionar 90 000 millones de euros (106 000 millones de dólares) de apoyo a Ucrania para 2026-27. Nos comprometimos y cumplimos», declaró el presidente del Consejo de la UE, António Costa, en una publicación en redes sociales.

No todos los países aceptaron el paquete de préstamos. Hungría, Eslovaquia y la República Checa se negaron a apoyar a Ucrania y se opusieron, pero se llegó a un acuerdo que les permitió no bloquear el paquete y les prometió protección ante cualquier posible repercusión financiera.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el aliado más cercano del presidente ruso Vladimir Putin en Europa y quien se describe a sí mismo como un pacificador, dijo: “No me gustaría una Unión Europea en guerra”.

«Dar dinero significa guerra», dijo Orbán. También calificó el plan rechazado de usar los activos rusos congelados como un «callejón sin salida».

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que el acuerdo era un gran avance y afirmó que pedir prestado en los mercados de capital “era la forma más realista y práctica” de financiar a Ucrania y sus esfuerzos bélicos.

El canciller alemán, Friedrich Merz, también elogió la decisión.

“El paquete financiero para Ucrania ha sido finalizado”, dijo Merz en un comunicado, señalando que “Ucrania recibirá un préstamo sin intereses”.

“Estos fondos son suficientes para cubrir las necesidades militares y presupuestarias de Ucrania durante los próximos dos años”, añadió Merz. Añadió que los activos congelados permanecerán bloqueados hasta que Rusia pague las reparaciones de guerra a Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado que esto costaría más de 600 000 millones de euros (700 000 millones de dólares).

“Si Rusia no paga las reparaciones, utilizaremos —en total conformidad con el derecho internacional— los activos rusos inmovilizados para devolver el préstamo”, afirmó Merz.

Zelensky, quien viajó a Bruselas para una cumbre que tuvo lugar durante intensas protestas de agricultores enojados por un acuerdo comercial propuesto con cinco países sudamericanos, había pedido una decisión rápida para mantener a Ucrania a flote en el nuevo año.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió el jueves por la mañana que se trataría de enviar “dinero hoy o sangre mañana” para ayudar a Ucrania.

El plan de utilizar activos rusos congelados quedó estancado cuando el primer ministro belga, Bart De Wever, rechazó el plan por considerarlo legalmente riesgoso y advirtió que podría dañar el negocio de Euroclear, la cámara de compensación financiera con sede en Bruselas donde se mantienen 193.000 millones de euros (226.000 millones de dólares) en activos congelados.

Bélgica se sacudió el viernes pasado cuando el Banco Central de Rusia inició una demanda contra Euroclear para evitar que se proporcione cualquier préstamo a Ucrania utilizando su dinero, que está congelado bajo las sanciones de la UE impuestas a Moscú después de que lanzó su guerra a gran escala en 2022.

“Para mí, el préstamo para reparaciones no fue una buena idea”, declaró De Wever a la prensa tras la reunión. “Cuando volvimos a explicar el texto, surgieron tantas preguntas que dije: «Ya se lo dije, ya se lo dije»”. Hay muchos cabos sueltos. Y si empiezas a tirar de los cabos sueltos, el asunto se derrumba.

“Evitamos sentar un precedente que podría socavar la seguridad jurídica a nivel mundial. Salvaguardamos el principio de que Europa respeta la ley, incluso cuando es difícil, incluso bajo presión”, declaró, y añadió que la UE “dio un mensaje político contundente. Europa apoya a Ucrania”.

Aún así, Costa dijo que la UE “se reserva el derecho de hacer uso de los activos inmovilizados para pagar este préstamo”.