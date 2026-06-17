Preferiría no tener el T-MEC, aunque es posible que lo firme, afirma Trump

PARÍS, FRA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que posiblemente firme la renovación del T-MEC, pero que preferiría que el tratado dejara de existir y sostuvo que su país estaría en una mejor posición sin un acuerdo comercial con sus socios norteamericanos. “Preferiría no tener el acuerdo, aunque es posible que lo firme. Creo que como país estaríamos mejor si no hubiera un acuerdo, pero estoy abierto a hacerlo,”, declaró Trump al ser cuestionado sobre el T-MEC, cuyo ciclo de revisión se acaba de abrir al cumplirse seis años de la entrada en vigor del acuerdo.

Trump se encontraba en París este miércoles, desde donde debía volar de retorno a Estados Unidos tras asistir a la cumbre del G7 en Francia.

🔴“Preferiría no tener el acuerdo”, afirmó Donald Trump sobre el T-MEC.



Aunque dejó abierta la puerta a firmar su renovación, sostuvo que Estados Unidos estaría mejor sin un tratado comercial con México y Canadá.



“La razón principal por la que lo quise fue porque no había forma... pic.twitter.com/8jtoV9dtB8 — Azucena Uresti (@azucenau) June 17, 2026

El actual T-MEC entró en vigor en julio de 2020 para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tras una renegociación impulsada durante el primer mandato de Trump. El mandatario señaló que el principal motivo por el que impulsó el T-MEC durante su primer mandato fue porque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que volvió a calificar como “el peor acuerdo comercial jamás hecho”, no incluía una cláusula de salida, a diferencia del texto ratificado hace seis años para sustituirlo.

Trump recordó que el T-MEC incluyó una cláusula de revisión a seis años y aseguró que sus socios aceptaron ese mecanismo con la expectativa de que él ya no estuviera en la Casa Blanca cuando llegara el momento de evaluarlo.

“Ellos esperaban que yo no estuviera aquí”, afirmó.

El presidente estadounidense indicó además que existe la posibilidad de que las negociaciones para revisar el acuerdo no prosperen. “Tal vez no podamos llegar a un acuerdo”, dijo.

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