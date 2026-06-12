Un juez extiende el bloqueo al fondo de Trump de mil 800 millones de dólares para la ‘antimilitarización’

A principios de este mes, Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, informó al Congreso que el gobierno está desechando sus planes para el fondo ante la fuerte oposición bipartidista.

Un juez federal estadounidense accedió el viernes a prorrogar la orden judicial que bloquea la creación y el funcionamiento por parte del gobierno de Trump de un fondo de compensación de 1.800 millones de dólares para indemnizar a las personas que afirman ser víctimas de un gobierno que utiliza la violencia como arma.

Los abogados del gobierno han argumentado que las demandas que impugnan el fondo ya no tienen objeto, pero los abogados de los demandantes no están satisfechos con las garantías de Blanche de que el fondo no seguirá adelante.

Mientras tanto, Donald Trump no ha respaldado pública e inequívocamente su cancelación.

La jueza federal Leonie Brinkema dictaminó que el “Fondo contra la Armamentización” del gobierno permanecerá bloqueado hasta nuevo aviso del tribunal.

Dio a las partes una semana para negociar un acuerdo para que Blanche presente una declaración jurada en la que conste que la administración no reactivará el fondo.

Brinkema había accedido previamente a bloquear temporalmente la gestión del fondo durante al menos dos semanas. Su orden del 29 de mayo expiraba el viernes.

La administración republicana de Trump creó el fondo para resolver su demanda contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

Los demandantes que interpusieron una demanda para bloquear los pagos del fondo argumentan que el gobierno no puede desviar legalmente el dinero de los contribuyentes a lo que, según ellos, es un fondo discrecional para compensar a los aliados de Trump.