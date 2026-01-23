Un posible acuerdo sobre Groenlandia abarcaría bases militares soberanas para EU y prohibiciones para Rusia y China

Por: Jim Tankersley, Lara Jakes and Adam Goldman En los últimos días, los debates para determinar el futuro de Groenlandia se han enfocado en propuestas para aumentar la presencia de la OTAN en el Ártico, ofrecer una reivindicación soberana a Estados Unidos de áreas del territorio groenlandés e impedir que adversarios potencialmente hostiles extraigan minerales de la isla. Estos elementos, descritos por ocho diplomáticos y altos funcionarios de seguridad occidentales, ofrecen la imagen más completa hasta ahora de los contornos de un posible acuerdo sobre Groenlandia que el presidente Donald Trump anunció el miércoles sin dar detalles. Su estrategia pareció desactivar, al menos temporalmente, una crisis transatlántica provocada por Estados Unidos en relación con el territorio danés. TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que la ‘armada de EU’ se dirige a Oriente Medio y que está vigilando a Irán Según los funcionarios, que hablaron con la condición de mantener su anonimato para poder hablar de asuntos diplomáticos sensibles, las propuestas que se están debatiendo no serían equivalentes al objetivo de Trump de transferir la propiedad de toda Groenlandia de Dinamarca a Estados Unidos. Los funcionarios advirtieron que aún deben definirse muchos detalles.

No está claro si estas conversaciones derivarán finalmente en un acuerdo sobre el territorio. Dinamarca, que se opone públicamente a ceder la propiedad de cualquier territorio groenlandés, podría no estar de acuerdo con los planes que se están debatiendo. Sin embargo, los funcionarios dijeron que tenían esperanzas de poder responder tanto a las preocupaciones expresadas por Trump sobre la seguridad del Ártico frente a posibles amenazas de Rusia y China como a la “línea roja” de Europa respecto a que Groenlandia no estaba en venta. Para lograrlo, las propuestas giran en torno a: Crear una significativa nueva misión de la OTAN en el Ártico. Varios funcionarios han bautizado esta misión como “Arctic Sentry”, o Centinela del Ártico, un guiño a las misiones de la OTAN con nombres similares en el mar Báltico y Europa del Este, destinadas a contrarrestar a una Rusia cada vez más agresiva. Actualización de un pacto firmado entre Dinamarca y Estados Unidos en 1951. El acuerdo concede al ejército estadounidense un gran acceso a Groenlandia, territorio autónomo danés, para operaciones que incluyen la construcción y el funcionamiento de bases militares. Funcionarios estadounidenses han dicho que les preocupa que este acceso pueda verse restringido o finalizado si Groenlandia obtuviera la independencia. Funcionarios de la OTAN han debatido la ampliación del pacto de 1951 con un nuevo acuerdo que en la práctica crearía áreas de territorio estadounidense en la isla.

Un pacto de este tipo probablemente seguiría el modelo de un acuerdo de “zona de base soberana” en Chipre, donde las bases militares británicas se consideran territorio británico. Eso le daría a Estados Unidos un mayor control sobre el territorio que el que ejerce actualmente sobre las sedes de las embajadas estadounidenses. Trump y otros funcionarios han dicho que el territorio de Groenlandia podría ser importante para sus planes de construir un sistema de defensa antimisiles para Estados Unidos llamado Cúpula Dorada, que podría incluir componentes instalados en Groenlandia. Restringir a los países que no son miembros de la OTAN, en particular Rusia y China, la obtención de derechos para extraer minerales de tierras raras que yacen en las profundidades de Groenlandia. Todos estos planes se han estado debatiendo dentro de la OTAN en el último año, como respuesta directa a las ambiciones declaradas de Trump. Desde que regresó a la Casa Blanca en 2025, el mandatario ha descrito de manera pública, y con cada vez mayor intensidad, su deseo de poseer Groenlandia. Dinamarca, con el mismo nivel de intensidad, ha reiterado que no venderá el territorio, y los dirigentes daneses han expresado que el destino de la isla depende de Dinamarca y Groenlandia, no de la OTAN. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo el jueves que no estaba a favor de conceder a Estados Unidos la soberanía sobre las bases militares de la isla. “Estamos dispuestos a discutir muchas cosas”, dijo Nielsen. Y añadió: “La soberanía es una línea roja”.

La idea de conceder a Estados Unidos un derecho soberano sobre sus bases en Groenlandia, similar al de las bases británicas en Chipre, se planteó el miércoles entre la OTAN y oficiales militares occidentales, según dos oficiales, uno de los cuales estuvo presente en esas discusiones. El jueves, cuando se le pidió dar un comentario, el general Alexus G. Grynkewich, máximo comandante de la OTAN en Europa, dijo en una breve conversación con The New York Times que la idea se discutió como un asunto que debían resolver los dirigentes políticos y no los militares. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, no respondió a una solicitud de comentarios. Sin embargo, en una declaración pública divulgada el jueves en las redes sociales, pareció aceptar algunos de los detalles que se estaban debatiendo y rechazar otros, incluida la idea de transferir la propiedad de cualquier parte de Groenlandia. “Podemos negociar sobre todo lo político; seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía”, decía la declaración.

Trump no ofreció detalles del acuerdo el miércoles por la noche, ni en las breves entrevistas con periodistas en Davos ni en sus declaraciones públicas en las redes sociales. Un alto funcionario danés, que habló bajo condición de anonimato para hablar de asuntos diplomáticos delicados afirmó que “no ha habido conversaciones directas entre Dinamarca y EU sobre la posibilidad de conceder a EU parcelas de tierra soberanas”. Cuando se le preguntó por el acuerdo propuesto, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, presidente italiano del Comité Militar de la OTAN, dijo en una conferencia de prensa celebrada el jueves que los funcionarios estaban “en una fase muy temprana” de la creación de un marco para proteger el Ártico y Groenlandia.

El general Grynkewich dijo: “Aún no hemos planificado” las operaciones conjuntas en el Ártico. Y añadió: “No hemos recibido orientación política para ponernos en marcha”. El jueves se generalizó una sensación de alivio entre los dirigentes europeos por la distensión de la escalada de la crisis sobre Groenlandia. El miércoles, en su discurso en Davos, Suiza, Trump descartó el uso de la fuerza militar para tomar la isla, pero planteó imponer castigos económicos a los aliados si no conseguía lo que quería.