Un texto inédito del papa Francisco habla del amor y el matrimonio

Eso queda patente en uno de los últimos escritos de Francisco, que se facilitó a The New York Times y no se había publicado anteriormente. Es un breve prólogo a un libro , escrito para jóvenes católicos, sobre las enseñanzas de la Iglesia sobre el amor y el matrimonio. El libro es de la Fundación YOUCAT (abreviatura de catecismo juvenil, o doctrina), una organización aprobada por el Vaticano para publicar las enseñanzas de la Iglesia de forma que los jóvenes puedan entenderlas. La fundación distribuye libros en 70 idiomas de todo el mundo.

Con ello, Francisco subraya una enseñanza católica fundamental: que el matrimonio es un compromiso santo y supremo. Pero lo hace con encanto, no con austeridad. “Es característico de su forma de enseñar”, dijo Brett C. Hoover, teólogo católico y profesor de la Universidad Loyola Marymount.

A lo largo de su papado, Francisco demostró que comprendía que los edictos de la Iglesia —sobre el divorcio, el celibato antes del matrimonio y los matrimonios entre personas del mismo sexo— podían parecer inalcanzables.

“Francisco fue párroco y luego obispo urbano“, dijo Zegarra. Desde la primera línea de la fe, Francisco vio cómo la gente luchaba por vivir las enseñanzas de la Iglesia. Aunque no cambió la doctrina, Francisco intentó ver “si la teología del matrimonio que tenemos se extendería lo suficiente como para incorporar a personas que tradicionalmente no están incorporadas por ella“, dijo Hoover.

Poco después de su elección, hizo caso omiso de la tradición y casó a 20 parejas, entre ellas algunas que ya vivían juntas y otra que tenía un hijo mayor. En 2016, abrió la puerta a que los católicos divorciados y vueltos a casar recibieran la comunión, dando más libertad a los sacerdotes y obispos locales. En 2023, decidió permitir a los sacerdotes bendecir a las parejas del mismo sexo.

“Esta experiencia es realmente algo que da forma a este prefacio, y que realmente da forma a todo su papado”, dijo Zegarra.

SU LEGADO

Ahora que Francisco ha fallecido, su carta ya no se imprimirá en el libro para jóvenes sobre el amor: eso será tarea del papa entrante, según la Fundación YOUCAT.

Aun así, destaca no solo el estilo del papa, sino también algunas de sus políticas emblemáticas. En ella, Francisco hace referencia varias veces a su exhortación apostólica de 2016, “Amoris Laetitia”, un documento de 256 páginas sobre la familia que pide a la Iglesia que sea más inclusiva. También hace referencia a su recomendación de que las iglesias establezcan un “catecumenado matrimonial”, un programa que prepararía a las personas para el matrimonio.

Para algunos, la carta afirmará el legado de amor de Francisco, practicándolo y dándole prioridad. Para otros, servirá como último recordatorio de que no ha ido tan lejos como esperaban en la evolución de la doctrina de la Iglesia.

También es un documento que podría ser considerado, entre todos sus escritos, por el comité que decidirá si Francisco será canonizado. El comité intenta ser exhaustivo al analizar todo lo que ha escrito el Papa, dijo Thompson.

A quien lo lea, Francisco hace un último llamamiento.

“Crean en el amor, crean en Dios y crean que son capaces de emprender la aventura de un amor que dure toda la vida. El amor quiere ser permanente; ‘hasta nueva orden’ no es amor”, escribe.

“Los humanos tenemos el deseo de ser aceptados sin reservas, y quien no tiene esta experiencia a menudo arrastra —sin saberlo— una herida para el resto de su vida. En cambio, quien entra en una unión no pierde nada, pero lo gana todo: la vida en su plenitud”.

Lauren Jackson es redactora y editora asociada de The Morning, el boletín emblema del Times.

