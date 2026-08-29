Putin redobla la presión sobre Ucrania mientras la economía rusa se resiente

MOSCÚ- Hay pocos indicios de que el agotamiento público, las adversidades económicas o el aumento de los ataques ucranianos estén cambiando la perspectiva del líder ruso de que al final logrará la victoria. En su quinto año de guerra, las dificultades se acumulan para Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Sus tropas han perdido impulso en el campo de batalla. Su gasto en la guerra se ha disparado más allá de las expectativas. Su población teme cada vez más lo que pueda suceder a continuación. Y su capacidad para proyectar control se ha visto socavada por los ataques ucranianos en toda Rusia, con almacenes de comercio electrónico, refinerías de petróleo y otras instalaciones que arden en llamas prácticamente a diario.

La situación se ha deteriorado al punto que el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó una inusual visita esta semana a Moscú, donde expuso una sombría realidad militar y económica a los funcionarios de inteligencia de Putin e instó al gobierno ruso a alcanzar un acuerdo de paz. Pero Putin ha dado pocos indicios de que tenga la intención de dejar de luchar o de que crea que su situación es demasiado sombría como para soportarla. En cambio, el líder ruso ha insinuado que, a pesar de los desafíos que enfrenta Moscú, cree que la situación de Kiev es peor. Ha advertido que Ucrania “dejó salir al genio de la botella” al atacar la economía civil de Rusia y que recibirá su merecido con una escalada rusa que ya está en marcha. “En su evaluación, Rusia solo necesita hacerlo mejor que Ucrania”, creyendo que, si él resiste, Kiev “se va a desmoronar” al final, dijo Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie Rusia Eurasia en Berlín.

Putin ha subestimado sistemáticamente la resiliencia ucraniana, dijo Gabuev. Pero, en efecto, Kiev se enfrenta a nuevos peligros. Más allá de sus menguantes reservas de soldados y fondos militares, Ucrania está experimentando una gran escasez en defensa antiaérea lo que hace que el territorio ucraniano sea vulnerable a los misiles balísticos de Rusia. Como la guerra en Irán ha agotado las reservas de interceptores, los aliados occidentales se han visto mucho más limitados en su capacidad o disposición para ayudar. Cada mes, Moscú produce en masa decenas de misiles balísticos, armas formidables de las que carece Ucrania. Según la inteligencia militar ucraniana, Rusia también está recurriendo a Corea del Norte para obtener más poder de misiles balísticos.

Gabuev dijo que el desequilibrio podría estar convenciendo a Putin de que está obteniendo una ventaja crítica, a pesar de sus crecientes desafíos en casa. El líder ruso, dijo, buscará “quebrar” a Ucrania este invierno diezmando su infraestructura civil y sus instalaciones de producción militar. Pero a medida que avanza la guerra, Putin se está moviendo para contener una situación en el plano nacional que luce considerablemente peor que el año pasado. Durante gran parte de 2025, el ejército ruso tomaba el control de decenas de kilómetros cuadrados de territorio ucraniano cada mes. La interacción del Kremlin con el gobierno de Donald Trump alentó las esperanzas dentro de la sociedad rusa de que la guerra podría terminar pronto. Los tecnócratas de Rusia mantenían la economía de tiempos de guerra en marcha; el internet ruso funcionaba de manera constante; la gasolina estaba uniformemente disponible; y los ataques en territorio ruso fuera de las regiones fronterizas estaban relativamente contenidos. AHORA TODO ESO HA CAMBIADO “El mayor desafío para Putin en este momento es que las expectativas están cambiando”, dijo Janis Kluge, analista sobre Rusia en el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad. “La situación simplemente es muy diferente a la de hace un año. Si miras hacia el futuro, si eres parte de las élites de Moscú, y piensas hacia dónde va esto, notarás que va en la dirección equivocada”. En el campo de batalla, la ganancia territorial neta del ejército ruso ha ascendido a solo 176 kilómetros cuadrados desde el 1 de junio, mientras se concentra en la parte más fortificada del frente ucraniano en la región oriental de Donetsk, según estadísticas de Black Bird Group, una firma de análisis de seguridad con sede en Finlandia.

A pesar de la visita de Ratcliffe a Moscú, hay pocos indicios de que las conversaciones de paz se reanuden por completo pronto, lo que frustra las esperanzas de muchos rusos de encontrar una resolución al conflicto. “En cuanto al tema de las conversaciones de paz, ese asunto se encuentra actualmente firmemente en pausa”, dijo el viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri S. Peskov, después de la visita. “No hay ideas nuevas”. Los ataques de largo alcance de Ucrania han llevado a los rusos a preguntarse qué podría venir a continuación. Kiev se apresura a desarrollar sus propios misiles balísticos, y el presidente Volodímir Zelenski afirmó este mes que esperaba tener “resultados concretos” para finales de año.