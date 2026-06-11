Urge Antonio Guterres a EU e Irán a alcanzar un acuerdo y así evitar los riesgos de una escalada

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    Urge Antonio Guterres a EU e Irán a alcanzar un acuerdo y así evitar los riesgos de una escalada
    El Secretario General Antonio Guterres se dirige al 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. AP/Angelina Katsanis

El secretario general de la ONU exhortó a ambas naciones a cerrar un acuerdo de “integral y duradero”

En repuesta al ataque que perpetraron las fuerzas estadounidenses la noche del miércoles aposiciones en la República Islámica y que Teherán decidió bombardear bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin; Stéphane Dujarric quien es el portavoz del Secretario General de la ONU, António Guterres, emitió hoy la siguiente declaración en el sitio web de las Naciones Unidas.

En el que resalta que Guterres “está profundamente preocupado por la continua escalada en Oriente Medio, incluidos los ataques de Estados Unidos contra Irán y los ataques de Irán contra países vecinos del Golfo y de otras regiones que no son parte del conflicto, así como por el significativo aumento de la retórica hostil”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-amenaza-con-atacar-iran-y-tomar-control-de-su-petroleo-pero-cancela-operacion-horas-despues-PB21313286

Por lo que exhorta a ambos países a “que retomen el pleno cumplimiento del alto el fuego y eviten un mayor deterioro”, ya que de no hacerlo, “podría desencadenar la reanudación total del conflicto, con consecuencias impredecibles para la región y el mundo, especialmente para los países más vulnerables”.

De acuerdo con la Agencia de Noticias EFE, Guterres, urgió a Estados Unidos e Irán a que logrel alcanzar un acuerdo de paz “integral y duradero”.

“El secretario general está profundamente preocupado por la continua escalada de tensión en Oriente Medio, incluidos los ataques de Estados Unidos contra Irán y los ataques de Irán contra países vecinos del Golfo y de otras regiones que no son parte en el conflicto, así como por el notable aumento de la retórica hostil”, declaró Dujarric, precisa EFE.

De acuerdo a la declaración del portavoz del Secretario General “el ejercicio de los derechos y libertades de navegación, de conformidad con el derecho internacional, debe respetarse”; Dujarric prosigue en su texto que se “exhorta a todas las partes a que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y adopten todas las precauciones posibles para proteger a la población civil”.

Dujarric concluye indicando que Guterres insiste en que “la única vía para avanzar es mediante un diálogo y negociaciones genuinas”.

Con información de las Naciones Unidas y la Agencia de Noticias EFE.

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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