Urge Antonio Guterres a EU e Irán a alcanzar un acuerdo y así evitar los riesgos de una escalada

En el que resalta que Guterres “está profundamente preocupado por la continua escalada en Oriente Medio, incluidos los ataques de Estados Unidos contra Irán y los ataques de Irán contra países vecinos del Golfo y de otras regiones que no son parte del conflicto, así como por el significativo aumento de la retórica hostil”.

En repuesta al ataque que perpetraron las fuerzas estadounidenses la noche del miércoles aposiciones en la República Islámica y que Teherán decidió bombardear bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin; Stéphane Dujarric quien es el portavoz del Secretario General de la ONU, António Guterres, emitió hoy la siguiente declaración en el sitio web de las Naciones Unidas .

Por lo que exhorta a ambos países a “que retomen el pleno cumplimiento del alto el fuego y eviten un mayor deterioro”, ya que de no hacerlo, “podría desencadenar la reanudación total del conflicto, con consecuencias impredecibles para la región y el mundo, especialmente para los países más vulnerables”.

De acuerdo con la Agencia de Noticias EFE, Guterres, urgió a Estados Unidos e Irán a que logrel alcanzar un acuerdo de paz “integral y duradero”.

“El secretario general está profundamente preocupado por la continua escalada de tensión en Oriente Medio, incluidos los ataques de Estados Unidos contra Irán y los ataques de Irán contra países vecinos del Golfo y de otras regiones que no son parte en el conflicto, así como por el notable aumento de la retórica hostil”, declaró Dujarric, precisa EFE.

De acuerdo a la declaración del portavoz del Secretario General “el ejercicio de los derechos y libertades de navegación, de conformidad con el derecho internacional, debe respetarse”; Dujarric prosigue en su texto que se “exhorta a todas las partes a que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y adopten todas las precauciones posibles para proteger a la población civil”.

Dujarric concluye indicando que Guterres insiste en que “la única vía para avanzar es mediante un diálogo y negociaciones genuinas”.

Con información de las Naciones Unidas y la Agencia de Noticias EFE.