Venezolanos denuncian disparos cerca del Palacio de Miraflores, tras juramento de Delcy Rodríguez

Internacional
/ 5 enero 2026
    Venezolanos denuncian disparos cerca del Palacio de Miraflores, tras juramento de Delcy Rodríguez
    Después del juramento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, se reportaron disparos y el sobrevuelo de drones no identificados en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas AFP

En redes sociales circularon videos en los que se oyen las detonaciones, y testigos indicaron que en los alrededores también se percibió el paso de numerosos motoristas

Horas después del juramento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, se reportaron disparos y el sobrevuelo de drones no identificados en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas.

Vecinos consultados por EFE señalaron que escucharon ráfagas durante la noche de este lunes 5 de enero, mientras que una fuente cercana al gobierno aseguró que la situación estaba controlada.

TE PUEDE INTERESAR: Maduro se declara ‘no culpable’ en tribunal de NY por cargos de narcoterrorismo y tráfico de droga

De acuerdo con esa fuente, los drones fueron detectados sobre el palacio presidencial poco después de las 20:00 horas locales, lo que provocó disparos de respuesta por parte de fuerzas de seguridad.

COMPARTEN VIDEOS DE DRONES Y DETONACIONES

En redes sociales circularon videos en los que se oyen las detonaciones, y testigos indicaron que en los alrededores también se percibió el paso de numerosos motoristas. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente.

Los hechos ocurrieron en un contexto turbulento, tras la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas y en tres estados vecinos, el pasado 3 de enero.

DELCY RODRÍGUEZ AHORA COMO PRESIDENTA ENCARGADA

Rodríguez fue juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, en un acto que abrió un nuevo capítulo político para el chavismo, que acumula casi 26 años en el poder.

Por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la dirigente se convirtió en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo. Esto ocurrió dos días después de la detención de Nicolás Maduro, quien este lunes compareció junto a su esposa ante un tribunal federal de Nueva York, donde ambos se declararon ‘no culpables’ de todos los cargos.

TE PUEDE INTERESAR: Sindicato en Venezuela denunció la captura de 14 periodistas durante sesión de Asamblea Nacional

Durante la ceremonia de juramentación, Rodríguez afirmó que en estas “horas terribles de amenazas contra la estabilidad” no va a descansar “ni un minuto para garantizar la paz”.

(Con información de EFE)

Temas


Balaceras
Inseguridad

Localizaciones


Venezuela

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

