Venezuela libera presa política perteneciente a Hungría, tras meses de aprisionamiento preventivo

Internacional
/ 17 enero 2026
Junto a la prisionera de Hungría, también se encarcelaron a varios tripulantes de un barco, presuntamente, dedicado a la investigación científica

El 17 de enero se reportó que las autoridades de Venezuela liberaron a una presa política, originaria de Hungría. El comunicado fue transmitido por la ONG Foro Penal, dedicada a la liberación de presos políticos.

Desde la plataforma de X, la organización compartió que la presa política en cuestión era Zsuzsanna Bossany, quien había sido detenida el 18 de junio del 2025, al ser tripulante del barco de exploración submarina 35.

La tripulación fue arrestada cuando ingresaron en las proximidades de las costas venezolanas. Además de la tripulante de Hungría, se arrestaron a ciudadanos de Honduras, de España, Indonesia y Panamá, al igual que tres neerlandeses, incluyendo al capitán.

el buque de bandera panameña se encontraba en la zona exclusiva económica de Venezuela”, por lo que un patrullero oceánico venezolano “procedió a realizar aproximación a dicho buque y cumplir con el procedimiento de preabordaje, interdicción’ reportaron las autoridades venezolanas.

Aunque después de 12 días de observación e investigación preventiva, solo estipuló que la tripulación tenía el objetivo de estudios científicos, las autoridades de Venezuela decidieron mantener la custodia preventiva.

