Venezuela libera presa política perteneciente a Hungría, tras meses de aprisionamiento preventivo

El 17 de enero se reportó que las autoridades de Venezuela liberaron a una presa política, originaria de Hungría. El comunicado fue transmitido por la ONG Foro Penal, dedicada a la liberación de presos políticos.

Desde la plataforma de X, la organización compartió que la presa política en cuestión era Zsuzsanna Bossany, quien había sido detenida el 18 de junio del 2025, al ser tripulante del barco de exploración submarina 35.

La tripulación fue arrestada cuando ingresaron en las proximidades de las costas venezolanas. Además de la tripulante de Hungría, se arrestaron a ciudadanos de Honduras, de España, Indonesia y Panamá, al igual que tres neerlandeses, incluyendo al capitán.