Víctimas de Epstein: ‘pasamos de sentir miedo a sentir que se nos teme
Una de ellas es Annie Farmer, que tenía 16 años cuando el magnate financiero abusó de ella
WASHINGTON- Tras darse a conocer la aprobación de la ley que exige publicar los documentos de la investigación contra el millonario pederasta, las víctimas la celebraron como un victoria para ellas ya que ahora el “miedo” cambia de bando.
”Realmente nos hace pasar de sentir miedo a sentir que se nos teme. Juntas tenemos poder”, precisó Annie Farmer, que tenía 16 años cuando Epstein abusó de ella, de acuerdo a la cadena CNN.
Farmer, como las demás víctimas, indicó que inicia un nuevo capítulo después de que las ambas cámaras del Congreso estadounidense avalaran la ley con la que se obliga al Departamento de Justicia a que haga públicos todos los documentos.
Su hermana, Maria Farmer, quien fue una de las primeras en denunciar lo ocurrido, detalló que fue “increíble” escuchar por la voz de Annie que se había aprobado esta ley.
VÍCTIMAS DAN SU TESTIMONIO
Muchas de las mujeres que fueron víctimas de Epstein se congregaron afuera del Capitolio para narrar sus testimonios e instar a los congresistas a a darle luz verde a la ley para que se conozca a los culpables.
”Yo era una niña. Estaba en noveno curso. Tenía esperanzas en la vida y en lo que me deparaba el futuro. Me robó mucho cuando solo tenía 14 años”, explicó Jena-Lisa Jones, quien es otra de las víctimas.
”Estamos aquí como supervivientes estadounidenses de un hombre que utilizó su riqueza y su poder para hacer daño a niñas y mujeres jóvenes. El mundo debería ver los archivos para saber quién era Jeffrey Epstein y cómo el sistema le favoreció y nos falló emocionalmente”, prosiguió Jones.
Por otra parte, algunas de las víctimas se refirieron de manera directa a Trump para exhortarlo que no politice la publicación de los archivos.
”Le ruego, presidente Trump, que deje de convertir esto en un asunto político. No se trata de usted, presidente Trump. Usted es nuestro presidente. Por favor, empiece a actuar como tal. Demuestre clase, demuestre verdadero liderazgo, demuestre que realmente se preocupa por las personas, además de por usted mismo”, concluyó Jones.
El mandatario estadounidense mantuvo una relación de amistad con Epstein desde finales de los años ochenta a principios de los 2000 y su nombre aparece en varios de los documentos que han salido a la luz.
Con información de la Agencia de Noticias EFE.