Víctimas de Epstein: ‘pasamos de sentir miedo a sentir que se nos teme

WASHINGTON- Tras darse a conocer la aprobación de la ley que exige publicar los documentos de la investigación contra el millonario pederasta, las víctimas la celebraron como un victoria para ellas ya que ahora el “miedo” cambia de bando.

”Realmente nos hace pasar de sentir miedo a sentir que se nos teme. Juntas tenemos poder”, precisó Annie Farmer, que tenía 16 años cuando Epstein abusó de ella, de acuerdo a la cadena CNN.

Farmer, como las demás víctimas, indicó que inicia un nuevo capítulo después de que las ambas cámaras del Congreso estadounidense avalaran la ley con la que se obliga al Departamento de Justicia a que haga públicos todos los documentos.

Su hermana, Maria Farmer, quien fue una de las primeras en denunciar lo ocurrido, detalló que fue “increíble” escuchar por la voz de Annie que se había aprobado esta ley.

VÍCTIMAS DAN SU TESTIMONIO

Muchas de las mujeres que fueron víctimas de Epstein se congregaron afuera del Capitolio para narrar sus testimonios e instar a los congresistas a a darle luz verde a la ley para que se conozca a los culpables.