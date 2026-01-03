Videos captan explosiones y sobrevuelos militares en Caracas y estados vecinos durante ataque de EU

Videos tomados por ciudadanos venezolanos documentaron los ataques registrados durante la madrugada de este sábado en diversas zonas de Venezuela, acción atribuida al ejército de Estados Unidos, bajo las órdenes de Donald Trump. Las imágenes comenzaron a difundirse ampliamente en redes sociales como TikTok y X, donde se observa el sobrevuelo de aeronaves y detonaciones en distintos puntos del país. TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela

ESTADOS UNIDOS BOMBARDEA Y SOBREVUELA CARACAS Y LA COSTA CENTRAL De acuerdo con los reportes ciudadanos, alrededor de las 2:00 horas se escucharon explosiones en Caracas y otros puntos del estado Miranda, así como en la costa central. Entre los sitios señalados se encuentran: - Puerto de La Guaira - Fuerte Tiuna, considerada la mayor base militar de la capital - Base aérea Francisco de Miranda, conocida como La Carlota - Higuerote y Charallave, en el estado Miranda También se reportaron detonaciones cerca de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (El Helicoide) y sobrevuelos continuos de aeronaves sobre Caracas. En distintas zonas de la capital se activaron mecanismos de defensa antiaérea. Testimonios en redes sociales indicaron que algunas áreas quedaron sin electricidad tras las explosiones. Un equipo de CNN informó haber presenciado varias detonaciones en distintos puntos del país.

GOBIERNO DE VENEZUELA CONFIRMA ATAQUES REALIZADOS POR ESTADOS UNIDOS El gobierno de Venezuela confirmó los hechos y los atribuyó a fuerzas estadounidenses. En un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, se señaló que los ataques ocurrieron en Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua. "La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos", se lee en el texto. Asimismo, el comunicado afirma que la acción representaría una violación de los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, al señalar principios como la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. El gobierno venezolano sostuvo que los ataques pondrían en riesgo la estabilidad regional y la vida de millones de personas, además de advertir que el objetivo de la ofensiva sería apoderarse de recursos estratégicos del país.

GOBIERNO DE VENEZUELA HACE UN LLAMADO A LA MOVILIZACIÓN Y DECRETA ESTADO DE EMERGENCIA En el mismo mensaje, el Ejecutivo venezolano convocó a la población a movilizarse: “Hoy, con la moral de Bolívar, Miranda y nuestros libertadores, el pueblo venezolano se alza nuevamente para defender su independencia ante la agresión imperial. Pueblo a la calle”. De acuerdo con reportes internacionales, el presidente Nicolás Maduro firmó un estado de emergencia y ordenó la implementación de los planes de defensa nacional. VIDEOS DEL ATAQUE DE ESTADOS UNIDOS CONTRA VENEZUELA SON DIFUNDIDOS EN REDES SOCIALES Las primeras imágenes circularon durante la madrugada en TikTok y X, donde usuarios compartieron videos de explosiones, luces en el cielo y sonidos de aeronaves en vuelo. Algunos de los registros muestran zonas residenciales y vías principales mientras se escuchan estallidos a la distancia.