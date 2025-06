¿Viene a Estados Unidos? Para algunos parece menos un sueño americano y más un lugar a evitar

“ El mensaje que llega desde Washington es que no eres bienvenido en Estados Unidos ”, observó Edwin van Rest, director general de Studyportals, que rastrea las búsquedas en tiempo real de estudiantes internacionales que sopesan estudiar en otros países. El interés de los alumnos por realizar sus estudios en Estados Unidos ha caído a su nivel más bajo desde la pandemia de COVID-19, según descubrió. “ Y es un hecho que hay grandes oportunidades en otros lugare s”.

Luego de casarse y amasar una fortuna en Estados Unidos, el abuelo de Trump obtuvo la ciudadanía estadounidense e intentó regresar a Alemania. Fue expulsado por no haber completado su servicio militar, y escribió sobre esa experiencia.

No obstante, Estados Unidos siempre ha sido una nación de inmigrantes, guiada por el “credo estadounidense” desarrollado por Thomas Jefferson, el cual postula que los principios de igualdad, trabajo duro y libertad son inherentemente estadounidenses.

La inmigración representó la totalidad del crecimiento en 16 estados que, de otro modo, habrían perdido población, según la Brookings Institution, una organización sin fines de lucro que realiza investigaciones para mejorar políticas en todos los niveles de gobierno.

Pero mientras que algunos estadounidenses consideran que la inmigración es en gran medida una afluencia de trabajadores y de capacidad intelectual, lo que Trump ve es una “invasión”, una opinión que sostiene desde hace tiempo.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha iniciado una campaña de control migratorio de amplio alcance que ha puesto a prueba los límites del poder ejecutivo, y ha chocado con jueces federales que intentan frenarlo por su invocación de poderes especiales para deportar personas, cancelar visas y enviar a los deportados a terceros países.

En su segundo mandato, a diferencia del primero, no se ha retractado de algunas posturas impopulares sobre inmigración. Más bien, el tema se ha convertido en el más importante para Trump en las encuestas públicas, lo que refleja su influencia sobre la base republicana y un cambio más amplio en la opinión pública.

Una encuesta de junio de The Associated Press-Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos —una organización apartidista de investigación— reveló que el 46% de los adultos estadounidenses aprueban la gestión de Trump en materia de inmigración, lo que representa casi 10 puntos porcentuales más que su índice de aprobación en la economía y el comercio. El sondeo se llevó a cabo cuando empezaban las protestas de Los Ángeles y no incluyó preguntas sobre el despliegue militar de Trump en la ciudad.

“HAN SACUDIDO SU CONFIANZA”

Estados Unidos sigue siendo considerado una potencia económica, aunque gente en más países considera que China es la principal economía del mundo, según la encuesta del centro Pew, y no está claro si las políticas de Trump podrían provocar una fuga significativa de estudiantes internacionales y de otros que se sienten asediados en Estados Unidos.

Studyportals, con sede en Holanda, reportó que las visitas semanales a sitios de títulos universitarios en Estados Unidos se desplomaron a la mitad entre el 5 de enero y finales de abril. Pronosticó que, si la tendencia continúa, la demanda de programas en el país podría caer aún más, y los programas estadounidenses podrían perder terreno frente a países como el Reino Unido y Australia.

“Los estudiantes internacionales y sus familias buscan previsibilidad y seguridad al elegir a qué país confiar su futuro”, dijo Fanta Aw, directora general de NAFSA, una asociación que representa a educadores internacionales. “Las recientes acciones del gobierno estadounidense han sacudido, evidentemente, su confianza en Estados Unidos”.

Por Laure Kellma, The Associated press.