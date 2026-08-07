Yulia Navalnaya, viuda de Navalni, llama a los rusos a votar por Yábloko

MOSCÚ- La opositora rusa en el exilio Yulia Navalnaya llamó este jueves a votar en las próximas elecciones legislativas de septiembre por Yábloko, el único partido que se opone a la guerra de Ucrania y que una vez acogió a su marido, el fallecido opositor Alexéi Navalni. “Creo que es moral y políticamente correcto apoyar al partido Yábloko. Este es el momento de dejar de lado las diferencias del pasado y ayudar. Intentemos frustrar los planes del Kremlin”, señaló Naválnaya a través de un vídeo en sus redes sociales. La opositora, que reside en Alemania con sus hijos, pidió “no pelear esta vez”, ni “discutir sobre los supuestas defectos de Yábloko”, en relación con los constantes desacuerdos e intrigas entre la oposición rusa en el exilio.

“Debemos considerar las próximas elecciones, por muy injustas que puedan ser, como la única oportunidad legal y segura en muchos años para expresar nuestra disconformidad con el Gobierno. Esto se puede lograr votando por un partido que adopte una postura antibelicista”, explicó la opositora, quien recogió el testigo de la plataforma disidente de su marido tras fallecer en febrero de 2024. Una de las cosas por las que se hizo conocido Navalni en Rusia fue por crear la plataforma de ‘Voto inteligente’, a través de la cual los ciudadanos rusos podían ver qué candidato tenía más posibilidades de ganar al partido oficialista Rusia Unida, considerado el partido del presidente ruso, Vladímir Putin. De este modo, conociendo la dificultad de ganar unas elecciones dada la corrupción política en Rusia, los opositores saboteaban al partido del Kremlin. Después de conocerse que Yábloko logró pasar las cribas de la Comisión Electoral Central (CEC) para las elecciones para la Duma, o cámara de diputados, que se celebrarán el próximo 20 de septiembre, el partido liberal, que opera desde los años 90 del siglo pasado, sufrió estos días grandes críticas por parte de otros renombrados políticos rusos oficialistas. ”No hay que permitir que ese partido utilice la campaña electoral con fines antirrusos”, afeó el líder del partido Rusia Justa, Serguéi Mirónov, quien añadió que los miembros de ese partido en muchas ocasiones han demostrado ser, “de manera soterrada o abierta, traidores a la patria”.

Acusó a Yábloko, que aboga por el cese de los combates y el inicio de negociaciones de paz con Ucrania, de «vender» a Rusia a Occidente, de apoyar a ‘agentes extranjeros’ y de estar en contra de la conocida como ‘operación militar especial’. Yábloko, que participa en la campaña bajo el lema de ‘Por la paz y la libertad’, presentó 269 candidatos por listas y 135 por circunscripciones electorales. Aunque ha recibido el visto bueno de la CEC, las listas de Yábloko sí fueron rechazadas por las comisiones electorales locales en el caso de las asambleas municipales de San Petersburgo y la capital de la región noroccidental de Carelia, donde ese partido cuenta con más partidarios. Además, varias decenas de sus candidatos más populares, incluido su líder, Nikolái Ribakov, han sido excluidos por criticar la guerra o por extremismo, por colgar en las redes imágenes del fallecido Alexéi Navalni. YÁBLOKO SE DESMARCA DEL APOYO DE LA OPOICIÓN Yábloko, el único partido opositor legal en Rusia y la única formación que se expresa abiertamente en contra de la guerra en Ucrania, se desmarcó hoy de las declaraciones de apoyo de la oposición rusa en el exilio y declaró que no considera esto parte de su campaña para las elecciones de septiembre próximo. “En los últimos días personas cuyo apoyo en las actuales condiciones puede conducir a que nuestro partido sea excluido de las elecciones decidieron apoyar a Yábloko en las redes sociales”, escribió en Telegram el líder del partido, Nikolái Ribakov. El político opositor señaló que su partido “no es financiado desde el extranjero, no tiene relación alguna con las organizaciones declaradas indeseables en Rusia y no considera las declaraciones, mensajes, o actividades llevadas a cabo por cualquier persona en el extranjero como parte de su campaña electoral”. “Continuamos trabajando en Rusia. Llevamos a cabo una campaña electoral limpia y honesta, a favor del cese al fuego, la diplomacia, la paz, la libertad, los derechos humanos y una vida sin miedo. Nuestro objetivo es una Rusia próspera y democrática”, concluyó. El mensaje responde al llamamiento de Yulia Naválnaya, la viuda del líder opositor ruso Alexéi Navalni, que instó este jueves a los rusos a votar por Yábloko en las próximas legislativas.