Zelenski visita Jersón para conmemora el tercer aniversario de la expulsión de los rusos

/ 11 noviembre 2025
    El presidente ucraniano Volodímir Zelenski, se encuentra junto al letrero que dice “Jersón” en las inmediaciones de la ciudad fronteriza de Jersón, en el sur de Ucrania. Foto: AP/Ukrainian Presidential Press Office

El presidente ucraniano recordó que la ciudad se encuentra bajo fuego de las fuerzas rusas de forma permanente

KIEV- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitó este martes la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, para conmemorar el tercer aniversario de la recuperación por parte del Ejército ucraniano de esta urbe que había sido tomado por Rusia al comienzo de la guerra.

“He celebrado hoy aquí una reunión con todos los responsables de la seguridad. También han estado presentes nuestros militares, las fuerzas de drones, que han determinado qué debe recibir Jersón para que esté más defendida”, dijo Zelenski en sus redes sociales.

El presidente ucraniano recordó que la ciudad se encuentra bajo fuego de las fuerzas rusas de forma permanente y ha anunciado decisiones para mejorar la situación de las comunidades que están cerca del frente en cuestiones como el suministro de energía.

$!El presidente ucraniano Volodímir Zelenski con un paciente en un hospital de la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania.
El presidente ucraniano Volodímir Zelenski con un paciente en un hospital de la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania. Foto: AP/Ukrainian Presidential Press Office

“Gracias a todos nuestros militares que lucharon por Jersón, a todos los que defienden esta bonita ciudad ahora”, dijo también Zelenski, que durante su estancia en el municipio también visitó un hospital, que ·trabaja bajo constante amenaza y en una zona de bombardeos”.

Por último, recibió un informe sobre la construcción de nuevas instalaciones de infraestructura médica en la región de Jersón.

Ya hay 11 centros que cuentan con hospitales subterráneos, explicó el jefe de Estado ucraniano.

Temas


Guerra Rusia-Ucrania

Localizaciones


Jersón

Personajes


Volodímir Zelenski

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

