Zelenski visita Jersón para conmemora el tercer aniversario de la expulsión de los rusos

KIEV- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitó este martes la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, para conmemorar el tercer aniversario de la recuperación por parte del Ejército ucraniano de esta urbe que había sido tomado por Rusia al comienzo de la guerra.

“He celebrado hoy aquí una reunión con todos los responsables de la seguridad. También han estado presentes nuestros militares, las fuerzas de drones, que han determinado qué debe recibir Jersón para que esté más defendida”, dijo Zelenski en sus redes sociales.

El presidente ucraniano recordó que la ciudad se encuentra bajo fuego de las fuerzas rusas de forma permanente y ha anunciado decisiones para mejorar la situación de las comunidades que están cerca del frente en cuestiones como el suministro de energía.