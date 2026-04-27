Zelensky conmemora el 40 aniversario del desastre de Chernóbil con una advertencia sobre los ataques rusos

El número de muertos por los ataques con drones y misiles rusos contra la ciudad de Dnipro ascendió a nueve, según informó el domingo el jefe regional, Oleksandr Hanzha.

Los ataques aéreos en Ucrania , los territorios ocupados por Rusia y Rusia dejaron al menos 16 muertos, según informaron las autoridades, mientras que el 40 aniversario del desastre nuclear de Chernóbil provocó nuevas advertencias sobre los riesgos que suponen los ataques cerca de la central durante la invasión rusa de su vecino, que ya dura más de cuatro años.

Un hombre murió en un ataque con drones ucranianos contra la ciudad portuaria de Sebastopol, en la Crimea ocupada por Rusia, según informaron el domingo las autoridades instauradas por Moscú. Rusia anexó la península a Ucrania en 2014, una medida que la mayor parte del mundo consideró ilegal, y la ha utilizado como base de operaciones y punto de suministro durante la guerra.

Leonid Pasechnik, el gobernador de la región ucraniana de Luhansk, designado por Rusia —de la cual Rusia afirmó a principios de este mes haber tomado el control total, una afirmación que Ucrania niega—, declaró que tres personas murieron en un ataque con drones ucranianos durante la noche contra una aldea, después de haber informado de la muerte de dos personas en la madrugada del sábado.

Los últimos ataques se produjeron después de que una mujer muriera en un ataque con drones ucranianos en la región fronteriza rusa de Belgorod, según las autoridades locales.

Las fuerzas ucranianas también atacaron una refinería de petróleo en Yaroslavl, en pleno territorio ruso, según informó el Estado Mayor de Ucrania el domingo. Los ataques provocaron incendios en la planta, que procesa 15 millones de toneladas de petróleo al año y produce gasolina, diésel y combustible para aviones destinados al ejército ruso. Rusia no emitió comentarios de inmediato.

Ucrania ha desarrollado sus propios drones de largo alcance, capaces de alcanzar objetivos a unos 1450 kilómetros dentro del territorio ruso. Recientemente los ha utilizado contra instalaciones petroleras rusas, en un intento de Moscú por impulsar sus exportaciones tras la exención temporal de sanciones concedida por la administración Trump para aliviar las restricciones de suministro. Funcionarios de Kiev se quejan de que Rusia utilizará los ingresos adicionales para adquirir nuevas armas y atacar con mayor dureza a Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, conmemoró el aniversario del desastre nuclear de Chernóbil para advertir que los ataques rusos corren el riesgo de repetir la historia.

“Con su guerra, Rusia está llevando una vez más al mundo al borde de un desastre provocado por el hombre: los aviones Shahed ruso-iraníes sobrevuelan regularmente la planta, y uno de ellos impactó contra el confinamiento el año pasado”, escribió en Facebook.

“El mundo no debe permitir que este terrorismo nuclear continúe, y la mejor manera de lograrlo es obligar a Rusia a que detenga sus ataques temerarios”, afirmó.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se hizo eco de estas preocupaciones durante una visita a Kiev, afirmando que las reparaciones de la cubierta protectora exterior dañada de la planta deben comenzar de inmediato.

Las evaluaciones del OIEA muestran que los daños sufridos tras el ataque del año pasado ya han comprometido una función de seguridad clave de la estructura, declaró, advirtiendo que años de inacción podrían aumentar el peligro para el sarcófago original que se encuentra debajo.

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo indicó que las reparaciones requerirían al menos 500 millones de euros (586 millones de dólares).

Según funcionarios ucranianos, un dron ruso impactó en febrero de 2025 contra la estructura exterior del Nuevo Confinamiento Seguro de la central nuclear, un recinto en forma de arco valorado en 2.100 millones de dólares y finalizado en 2019 sobre los restos del reactor número 4.

Moscú negó haber atacado la central y alegó que Kiev orquestó el ataque.

El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, visitó Corea del Norte el domingo para mantener conversaciones con el líder norcoreano Kim Jong Un sobre la futura cooperación militar entre ambos países.

Según la agencia estatal de noticias rusa Ria Novosti, Belousov afirmó que los países acordaron “transicionar la cooperación militar hacia una base sostenible a largo plazo”.

Durante la visita, entregó la Orden del Valor rusa a los militares coreanos que prestaron servicio en la región rusa de Kursk, donde Ucrania lanzó una incursión sorpresa en agosto de 2024.

Kim ha enviado miles de soldados y grandes cargamentos de armas para apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania.