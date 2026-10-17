Zelenskyy pide apoyo a nuevas sanciones de EU a Rusia tras suspensión por parte de Trump

Los ataques rusos durante la noche mataron al menos a cuatro personas, incluido un conductor de ambulancia, e hirieron a decenas, dijeron funcionarios. Drones ucranianos mataron a una mujer en una región fronteriza rusa y alteraron los vuelos en los aeropuertos de Moscú, según las autoridades rusas.

El presidente de Ucrania , Volodymyr Zelenskyy, instó el sábado a sus socios a pronunciarse en defensa de las nuevas sanciones de Estados Unidos a Rusia, horas después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que suspende un amplio paquete de restricciones dirigido a la economía rusa.

Zelenskyy calificó la decisión de Trump de pausar las sanciones como desafortunada, pero no criticó directamente al mandatario pese al aumento de las tensiones entre Kiev y Washington en los últimos días.

“Lamentablemente, en Estados Unidos se tomó la decisión de ignorar por completo la Ley Lindsey Graham, que se suponía que impondría una presión verdaderamente efectiva sobre Rusia para poner fin a esta guerra”, escribió Zelenskyy.

Por separado, agradeció a demócratas y republicanos que respaldaron la legislación. Dijo que bloquearla alentaría a Rusia a seguir matando, y que limitar la capacidad de Ucrania para tomar represalias contra los ataques rusos no traería la paz.

“Sin embargo, tenemos mucha esperanza —y yo personalmente tengo esperanza— de que el presidente de los Estados Unidos de América hará todo lo posible para que (el presidente ruso Vladímir) Putin deje de matar, detenga los ataques contra nuestra infraestructura energética y ponga fin a esta guerra”, señaló.

Preguntado sobre los contactos con Washington, Zelenskyy agregó que el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, se reunió el viernes con el enviado presidencial de Estados Unidos Jared Kushner, quien también es yerno de Trump. Dijo que Estados Unidos estaba trabajando para organizar una reunión trilateral con él y con Putin. Señaló que podría celebrarse en Oriente Medio, Europa o Estados Unidos.

TRUMP AYUDA A PUTIN: ANALISTAS

Bautizada en honor del fallecido senador de Carolina del Sur Lindsey Graham, la legislación buscaba frenar más rápidamente el flujo de recursos financieros que alimenta la guerra de Rusia contra Ucrania, que ya lleva cuatro años y medio. El proyecto de ley pretendía sancionar a funcionarios rusos, bancos y una flota en la sombra de petroleros que mantiene en movimiento la energía rusa.

Trump firmó personalmente la legislación apenas el mes pasado y su medida llegó apenas dos días antes de una fecha límite establecida en la propia ley para su implementación. Trump dijo al Congreso que la pausa respondía al interés nacional, pero no dio más detalles.

El senador Richard Blumenthal, quien co-redactó el proyecto de ley, criticó la medida de Trump, diciendo que el presidente le daba la espalda “a la mayoría de los estadounidenses, a sus representantes en ambas cámaras del Congreso y a nuestros aliados europeos”.

“Estas exenciones no tienen nada que ver con nuestra seguridad nacional, y todo que ver con hacerle la pelota a Vladímir Putin”, dijo Blumenthal.

La inesperada decisión de Trump llega una semana después de que hubiera aceptado comprar diésel a Rusia para intentar bajar los precios mundiales de la energía, pese a que eso podría perjudicar a Ucrania. Tanto republicanos como demócratas dicen que la compra ayudará a Rusia a ejecutar su guerra contra Ucrania, sin marcar una diferencia en los precios mundiales del combustible, que están elevados principalmente debido a la guerra de Trump contra Irán.

RESTRICCIONES A STARLINK

Zelenskyy dijo que Kiev estaba investigando restricciones repentinas de velocidad en el uso de Ucrania de Starshield, la versión de grado militar del servicio de internet satelital Starlink de SpaceX, que es la columna vertebral de las operaciones de drones y la comunicación de Ucrania.

Las restricciones, impuestas sin previo aviso a primera hora del jueves, cortan la conexión de datos de internet cuando un terminal de comunicación se mueve a más de 160 kph (100 mph). El límite obligó a los drones ucranianos a volar más lento de lo habitual , lo que facilita que las armas rusas los apunten o los evadan.

Zelenskyy dijo que no había restricciones similares en países de la Unión Europea y que se aplican solo a Ucrania. “En otras palabras, esta es una operación planificada”, indicó.