El joven de origen chileno quien se encuentra de intercambio estudiantil en nuestro país, relata cómo en el centro nocturno mencionado se le negó la entrada a él, no así a sus acompañantes españolas , y a él no supuestamente porque su camisa “era muy ancha”, le dijo uno de los guardias.

Ejemplifica que poco tiempo después llegan 6 chicas suecas, bien vestidas, rubias, excepto una que era de piel oscura, y a ella no la dejaron entrar:

“De un Uber se bajan seis chicas suecas, rubias y de ojos azules, excepto una. Todas iban igual de arregladas pero una chica era de piel más obscura y adivinen ¿a quién fue la única que no dejaron entrar? Todas iban vestidas iguales y a ella no la dejaron entrar. La chica no se explicaba que pasaba, yo creo que en cualquier parte del mundo esto sería penado, pero aquí luego me dijeron que esto es de todos lo días”, dice el joven en su video.

Diego explica que el guardia se excusó diciendo ‘aquí es San Pedro, es el municipio con más dinero acá’, “como si eso fuera justificación para discriminar”.