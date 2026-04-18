Jóvenes exigen renuncia de Rosario Piedra en protesta ante CNDH por crisis de desapariciones

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/ 18 abril 2026
    Jóvenes exigen renuncia de Rosario Piedra en protesta ante CNDH por crisis de desapariciones
    Con consignas y una intervención simbólica, jóvenes reclamaron que la CNDH dejó de acompañar a familias buscadoras y exigieron la renuncia de su presidenta. ESPECIAL
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por El Universal

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La movilización ocurrió antes de la visita a México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos

CDMX.- Jóvenes del colectivo Somos Impacto exigieron la renuncia de Rosario Piedra Ibarra a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al acusar abandono y falta de acompañamiento frente a la crisis de desapariciones en el país.

La protesta se realizó en la sede del organismo y se desarrolló con consignas como “¡Rosario Piedra, renuncia!” y “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, al tiempo que los participantes señalaron que el registro de personas desaparecidas y no localizadas supera las 130 mil, de acuerdo con cifras oficiales citadas por el propio colectivo.

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Daniel Hernández Trejo, integrante de Somos México, afirmó que la CNDH “no acompaña a las víctimas” y sostuvo que, por el contrario, actúa en defensa del Estado. “La CNDH encabezada hoy por Rosario Piedra no acompaña a las víctimas, las invisibiliza descalificando a la ONU, rechazando el comunicado y la alerta del Comité contra la Desaparición Forzada, y protegiendo al Estado en lugar de confrontarlo”, declaró.

Los manifestantes colocaron una manta con la exigencia de renuncia y montaron una intervención simbólica con montones de tierra, zapatos y prendas de vestir para representar la ausencia de las personas no localizadas y el impacto en sus familias, según relataron durante la movilización.

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Hernández Trejo sostuvo que la crisis es “generalizada y documentada” y rechazó que se trate de una percepción. También cuestionó la postura atribuida a la titular de la CNDH sobre que el fenómeno pertenece al pasado, al señalar que se trata de un problema vigente.

En su posicionamiento, los jóvenes criticaron el rechazo del gobierno federal y de la CNDH a los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al considerar que esa respuesta reduce el espacio de acompañamiento internacional para las víctimas y sus familiares.

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La protesta se llevó a cabo antes de la visita a México de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, programada del 19 al 22 de abril, en un contexto de controversia por los pronunciamientos internacionales sobre desapariciones.

Al cierre, los integrantes de Somos Impacto insistieron en que el Estado debe reconocer la dimensión del problema y garantizar verdad y justicia para las víctimas, además de mantener atención institucional efectiva para las familias buscadoras.

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