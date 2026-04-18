Comité Técnico define a 50 finalistas para consejerías del INE; habrá quintetas para tres vacantes

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/ 18 abril 2026
    Comité Técnico define a 50 finalistas para consejerías del INE; habrá quintetas para tres vacantes
    Concluidas las entrevistas, el Comité Técnico de Evaluación cerró la lista de finalistas y perfila las quintetas que llegarán a la Cámara de Diputados para cubrir tres vacantes. CUARTOSCURO
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por El Universal

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El proceso exige mayoría calificada en el pleno, contempla paridad y define un encargo de nueve años con remuneración mensual establecida

CDMX.- El Comité Técnico de Evaluación anunció a las y los 50 candidatos finalistas para las consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), tras concluir la etapa de entrevistas en la que se revisó la trayectoria profesional, experiencia en servicio público y otros aspectos.

De acuerdo con la lista difundida, avanzaron 25 hombres y 25 mujeres. En el grupo se reportan dos aspirantes con autoadscripción por discapacidad: Alejandra Tello Mendoza, quien padece lupus, y Armando Hernández Cruz; además, figura Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos de México.

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Con estos 50 perfiles, el Comité integrará quintetas para cada una de las tres vacantes que se generaron el 4 de abril, cuando concluyeron su periodo de designación Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera. La intención es seleccionar a cinco personas por cada cargo para remitir las propuestas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

La siguiente etapa prevé que la Jucopo considere las quintetas y que el pleno de la Cámara de Diputados defina a las tres personas consejeras mediante el voto de las dos terceras partes, conforme al procedimiento previsto.

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Según la información del propio INE, las y los consejeros electorales integran, junto con funcionarios del Poder Legislativo y representantes de partidos políticos, el Consejo General, órgano responsable de verificar el cumplimiento de las leyes electorales.

Entre sus atribuciones establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se encuentran la emisión de reglamentos internos para el funcionamiento del Instituto, la supervisión de actividades de partidos conforme a la legislación, el registro de nuevas organizaciones políticas, la definición de topes de gasto en precampañas y campañas, y la designación o remoción de integrantes de los Organismos Públicos Locales.

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Las tres personas que resulten electas ejercerán el cargo durante nueve años, no podrán reelegirse y tendrán una remuneración mensual de 262 mil 634 pesos brutos y 180 mil 828.91 pesos netos, de acuerdo con lo informado.

Con la publicación de la lista de finalistas, el proceso entra a su tramo decisivo, en el que la integración de quintetas y la votación en el pleno determinarán la renovación parcial del Consejo General.

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