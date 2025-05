‘Juega periodismo papel clave frente a autoritarismo, mentiras y ruido en redes’

“La mentira ha conseguido que la democracia no pueda hacer su trabajo”, concluyeron en una conversación celebrada en Guatemala la directora del diario español El País, Pepa Bueno, y el ex director del medio estadounidense The Washington Post, Martin Baron.

Los periodistas analizaron, en el marco del Festival Centroamérica Cuenta, el rol del periodismo ante un poder que impulsa las mentiras y la forma en que los medios deben sobrevivir a un contexto de polarización y ruido en las redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Pide León XIV ayuda humanitaria para Gaza y el fin de la guerra

“Se ha roto el consenso sobre la realidad, la polarización intenta recluirnos en burbujas de conformidad ideológica que solo admite nuestras creencias. La mentira ha conseguido que la democracia no pueda hacer su trabajo. El trabajo de los periodistas debe ser entender cómo romper esas burbujas”, señaló Bueno.

La directora de El País consideró que el primer paso de los autócratas se basa en reprimir a la prensa, pues si se lo pueden hacer a ese gremio, también pueden hacerlo con todos los ciudadanos.

Sostuvo que la “mano dura” de las autocracias se impone en medio de una sociedad polarizada y con líderes que abonan a ella a través de la difusión de mentiras, por lo que Bueno y Baron resaltaron la importancia de la labor de los reporteros en una era de la información desbocada.

“La diferencia del presente es la capacidad de ampliación de la mentira. Uno de nuestros deberemos no es solo hacer el ejercicio exigente de verificación constante de los hechos, sino explicar cómo hacemos nuestro trabajo. Es fundamental abrir un diálogo horizontal con los lectores, que conozcan cómo tomamos nuestras decisiones editoriales, porque es imprescindible contar como hacemos nuestro trabajo, dar a conocer el método del acercamiento a la realidad y como llegamos a estas conclusiones y las convertimos en noticia”, explicó Bueno.

Por su parte, Baron explicó que prefirió deshacerse de sus redes sociales, pues las considera un hoyo negro y una espada de doble filo para el periodismo, pues permiten difundir la información, pero también permiten a periodistas a expresar sus opiniones.

Ejemplificó que The Washington Post sufrió daños a su imagen por reporteros que exponían sus posicionamientos políticos en redes.

“Debe haber una política de precaución y contención en las redes sociales”, dijo.

Bueno agregó que, en el marco de las redes sociales, la mentira se exhibe y se multiplica “y lo más peligroso es que hay una parte importante de la ciudadanía que cree esas mentiras”.

Además, aseguró que se debe demostrar respeto por la pluralidad de las sociedades, escuchar diversas opiniones y entender cómo se piensa más allá de las redes sociales.

“Dónde estábamos mirando los periodistas para que las corrientes profundas de la sociedad nos sorprendan cuando se abren las urnas. Necesitamos formación para hacer uso inteligente de redes sociales para encontrar pistas de por dónde penetrar en la sociedad real, para buscar el hecho y contrastarlo“, recomendó.