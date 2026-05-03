Juez ordena a Infodemia MX no estigmatizar a periodista Ignacio Gómez

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/
    Juez ordena a Infodemia MX no estigmatizar a periodista Ignacio Gómez
    Un juez federal concedió una suspensión definitiva a Ignacio Gómez Villaseñor frente a publicaciones de Infodemia MX. ESPECIAL
Vanguardia
por Vanguardia

COMPARTIR

TEMAS


Periodismo

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Infodemia

La resolución advierte posibles efectos inhibidores sobre el ejercicio periodístico desde un espacio público

CDMX.- Un juez federal concedió una suspensión definitiva al periodista Ignacio Gómez Villaseñor para que el espacio Infodemia MX, operado por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, se abstenga de realizar publicaciones que estigmaticen o criminalicen su ejercicio periodístico.

Gómez Villaseñor celebró la resolución judicial mediante un mensaje público, en el que calificó el fallo como “otra victoria contra la infodemia” y señaló que la medida protege su trabajo como comunicador especializado en ciberseguridad y filtraciones de datos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-lanza-advertencia-sobre-eu-la-ultima-vez-se-llevaron-mas-de-la-mitad-del-territorio-OC20444486

El periodista afirmó que la determinación también reconoce el uso de una “capacidad de amplificación estatal” por parte de Infodemia MX, lo que, a su juicio, resulta incompatible con el ejercicio de la libertad de expresión.

El documento judicial compartido por el comunicador advierte que el uso reiterado de expresiones como “falso” y recursos gráficos como tachones sobre publicaciones del periodista puede generar un “efecto inhibidor” en su labor informativa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/iglesia-advierte-que-proteger-a-los-ninos-debe-ser-prioridad-nacional-GC20443104

El juez señaló que estas acciones, al provenir de un ente público con capacidad de amplificación, pueden constituir una forma de presión institucional contra el ejercicio periodístico.

“Este precedente deja claro que Infodemia es un espacio que criminaliza el ejercicio periodístico”, escribió Gómez Villaseñor, quien precisó que aún falta la audiencia constitucional para resolver el fondo del amparo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sigue-la-impunidad-a-5-anos-del-colapso-de-la-linea-12-del-metro-denuncia-pan-cdmx-AC20443506

Infodemia MX deberá abstenerse durante el proceso de estigmatizar la labor del periodista, conforme a los alcances de la suspensión definitiva concedida por el juez federal.

El proyecto Infodemia MX fue creado dentro del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano con el objetivo declarado de combatir la desinformación, aunque críticos lo han señalado por presuntamente descalificar voces opositoras o independientes.

El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y Jenaro Villamil no han emitido una postura oficial sobre la suspensión definitiva, en un caso que forma parte del debate sobre los límites de los mecanismos estatales de verificación y su impacto en la libertad de prensa. Con información de Ignacio Gómez Villaseñor

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Periodismo

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Infodemia

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
Los morenistas señalaron que la Fiscalía General de la República debe definir lo que corresponda.

Morena se deslinda de Rocha Moya tras licencia en Sinaloa
Vinculan a proceso a Jorge Armando ‘N’ por abuso sexual y corrupción de menores en Morelos

Vinculan a proceso a edil de Tlalnepantla por corrupción de menores y abuso sexual
Gutiérrez reiteró que hay 10 exfuncionarios señalados por este derrumbe, pero hasta el día de hoy, ninguno ha sido encontrado culpable o sentenciado por un delito. FOTO: Cuartoscuro

Sigue la impunidad a 5 años del colapso de la Línea 12 del Metro, denuncia PAN CDMX
El diputado Rubén Moreira atribuyó la crisis de movilidad a decisiones del Gobierno federal durante un programa de análisis.

Rubén Moreira: México enfrenta crisis de movilidad por falta de planeación
Toda la tripulación a bordo del buque no identificado estaba a salvo tras el asalto frente a Sirik, Irán, al este del estrecho, indicó el monitor británico.

Buque de carga cerca de estrecho de Ormuz reporta ser atacado en medio de negociaciones
Esta situación sucedió un día después de que el mandatario Donald Trump firmara una nueva orden ejecutiva contra la nación caribeña.

Presidente cubano se pronuncia en contra de ampliación de sanciones de EU
La mayoría de los albañiles en Coahuila labora fuera de la formalidad, sin acceso garantizado a prestaciones ni protección social pese a desempeñar una de las actividades con mayor riesgo.

Más del 90% de albañiles en Coahuila labora en la informalidad
Obras de infraestructura en varias regiones de la entidad fueron entregadas y otras iniciadas.

Destacan resultados y dinamismo para Coahuila durante abril