Juez ordena a Infodemia MX no estigmatizar a periodista Ignacio Gómez

CDMX.- Un juez federal concedió una suspensión definitiva al periodista Ignacio Gómez Villaseñor para que el espacio Infodemia MX, operado por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, se abstenga de realizar publicaciones que estigmaticen o criminalicen su ejercicio periodístico. Gómez Villaseñor celebró la resolución judicial mediante un mensaje público, en el que calificó el fallo como “otra victoria contra la infodemia” y señaló que la medida protege su trabajo como comunicador especializado en ciberseguridad y filtraciones de datos.

El periodista afirmó que la determinación también reconoce el uso de una “capacidad de amplificación estatal” por parte de Infodemia MX, lo que, a su juicio, resulta incompatible con el ejercicio de la libertad de expresión. El documento judicial compartido por el comunicador advierte que el uso reiterado de expresiones como “falso” y recursos gráficos como tachones sobre publicaciones del periodista puede generar un “efecto inhibidor” en su labor informativa.

El juez señaló que estas acciones, al provenir de un ente público con capacidad de amplificación, pueden constituir una forma de presión institucional contra el ejercicio periodístico. “Este precedente deja claro que Infodemia es un espacio que criminaliza el ejercicio periodístico”, escribió Gómez Villaseñor, quien precisó que aún falta la audiencia constitucional para resolver el fondo del amparo.

Infodemia MX deberá abstenerse durante el proceso de estigmatizar la labor del periodista, conforme a los alcances de la suspensión definitiva concedida por el juez federal. El proyecto Infodemia MX fue creado dentro del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano con el objetivo declarado de combatir la desinformación, aunque críticos lo han señalado por presuntamente descalificar voces opositoras o independientes.

El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y Jenaro Villamil no han emitido una postura oficial sobre la suspensión definitiva, en un caso que forma parte del debate sobre los límites de los mecanismos estatales de verificación y su impacto en la libertad de prensa. Con información de Ignacio Gómez Villaseñor

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