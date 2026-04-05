Juez procesa a 18 por armas y explosivos en Nayarit; los detuvieron tras atacar a uniformados

TEPIC, NAY.- Un juez vinculó a proceso a 18 personas por su posible participación en delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, informó la Fiscalía General de la República (FGR). Además, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Reinserción Social número 4 Nayarit, y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La FGR indicó que las detenciones se derivaron de trabajos de campo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal de Nayarit. De acuerdo con la institución, los detenidos abrieron fuego contra los uniformados durante el operativo, por lo que se realizó su aseguramiento.

En la acción se decomisaron 12 armas de fuego largas, 3 mil 492 cartuchos, cargadores, equipo táctico y artefactos explosivos, detalló la Fiscalía. Las personas detenidas fueron identificadas como Ricardo “N”, José “N”, Luis “N”, Marcos “N”, Indalecio “N”, José “N”, Edwin “N”, Emmanuel “N”, Leoncio “N”, Carlos “N”, Adolfo “N”, Miguel “N”, Carlos “N”, José “N”, Juan “N”, Samuel “N”, Israel “N” y José “N”. La Fiscalía precisó que el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó datos de prueba para obtener la vinculación a proceso de 12 personas por su probable participación en el delito de portación de arma de fuego con agravante.

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