‘La guerra también se hace con palabras’, advierte la Iglesia católica

CDMX.- Ante los conflictos internacionales que se desarrollan actualmente, la Iglesia católica exhortó a la población a cuidar sus opiniones y expresiones públicas, al advertir que la desinformación, los rumores y las narrativas parciales pueden convertirse en formas de violencia simbólica.

En su editorial semanal Desde la Fe, la institución subrayó que la información veraz constituye un deber moral y que, en contextos complejos, hablar sin prudencia puede alimentar el miedo, profundizar divisiones sociales y agravar el sufrimiento de personas que ya viven en condiciones de pobreza, violencia o incertidumbre.

TE PUEDE INTERESAR: Comunidad venezolana de Torreón se reúne tras hechos recientes en su país

“En momentos de alta tensión internacional, lo que se dice —y la manera en que se dice— tiene consecuencias reales en la vida de los pueblos”, señaló el texto, al advertir que las expresiones públicas pronunciadas con ligereza, ironía o dureza pueden contribuir a escalar conflictos en lugar de mitigarlos.

La Iglesia sostuvo que tanto en el debate público como en los medios de comunicación y redes sociales es necesario un discernimiento profundo, a fin de preguntarse si las palabras contribuyen a la verdad, la justicia y la paz, o si, por el contrario, avivan la confrontación y el resentimiento.

TE PUEDE INTERESAR: El empresario Adrián Corona fue privado de la libertad y asesinado en Jalisco

En ese marco, citó un mensaje del Papa León XIV, quien afirmó que “la justicia y la dignidad humana están hoy más expuestas que nunca a los desequilibrios de poder entre los más fuertes”, y llamó a impulsar una paz “desarmada y desarmante”.

El pontífice señaló que dicha paz no surge de la imposición ni de la humillación del adversario, ni del uso de la palabra como arma, sino del reconocimiento de la dignidad de cada persona y de la responsabilidad ética que implican las acciones y opiniones.

TE PUEDE INTERESAR: Morena responde a Trump: ‘México no es tierra de conquista’

El editorial destacó que la paz auténtica comienza en el interior de las personas y se expresa también en la manera en que se habla del otro y del mundo, por lo que llamó a evitar justificar la violencia, el nacionalismo excluyente o la lucha armada desde discursos políticos o religiosos.

Finalmente, la Iglesia consideró indispensable acudir a fuentes confiables y verificables, distinguir hechos de opiniones y evitar compartir contenidos que no aporten a una comprensión justa de la realidad. “En un mundo herido por múltiples conflictos, la paz también se construye con palabras responsables, capaces de abrir caminos de esperanza”, concluyó. Con información de El Universal