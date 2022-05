LadyFGR amenaza tras ocasionar accidente de tránsito, fiscalía ya investiga

Mediante redes sociales, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que ya inició una investigación contra una presunta funcionaria de la institución, después de que se viralizara una grabación en la que una mujer amenaza a un joven de no reparar los daños que supuestamente le causó, luego de un incidente de tránsito.

A raíz del suceso, la mujer fue nombrada en Twitter como “#LadyFGR”.

De acuerdo con la versión de los hechos, uno de los protagonistas del incidente fue un repartidor de agua que expresó que la conductora le cerró el paso, mientras ella conducía; por su parte, la otra protagonista dijo lo contrario.

Más para leer: FGR va por Latinus, portal donde colabora Carlos Loret de Mola; investigan presunto peculado y lavado de dinero

El suceso se denunció mediante la plataforma de TikTok el pasado martes 3 de mayo y, hasta el momento, no se revela la identidad de la mujer, así como el supuesto cargo que tendría dentro de la institución en la que dijo laborar (la FGR).

“No me obligues a venir con más gente, no me obligues, amigo, por favor, mira, aquí adelante está la agencia y si hago una llamada va a venir todo mi equipo“, dijo la supuesta servidora pública que vestía un uniforme de la FGR.

Al terminar la discusión, la mujer se dio a la fuga en un auto Spark, de la marca Chevrolet.

Te podría interesar: Empresaria ‘dona’ anuncios a favor de la revocación... es contratista del gobierno de Sheinbaum