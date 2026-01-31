Sin vacuna y con cuadro grave: muere bebé por sarampión en Tlaxcala; llaman a vacunarse ya

Noticias
/ 31 enero 2026
    Sin vacuna y con cuadro grave: muere bebé por sarampión en Tlaxcala; llaman a vacunarse ya
    Piden vacunarse a quienes viajan con frecuencia o trabajan en entidades con altas tasas de infección. /FIRMA: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Sarampión

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud confirmó la muerte de un lactante por complicaciones asociadas a sarampión y llamó a revisar cartillas

CDMX.- Un bebé lactante de un año y un mes de edad murió en Tlaxcala por complicaciones asociadas a sarampión, informó la Secretaría de Salud de Tlaxcala.

De acuerdo con el informe médico citado por la autoridad, el menor presentó fiebre el 25 de enero y, dos días después, desarrolló exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retroauriculares; en ese periodo recibió medicamentos sin valoración médica.

Ante la dificultad respiratoria, la madre buscó atención y posteriormente lo llevó al Hospital General de San Pablo del Monte, donde ingresó el 28 de enero con deterioro general y dificultad respiratoria, por lo que se solicitó su traslado al Hospital Infantil de Tlaxcala.

En el hospital infantil se activó el protocolo ante un caso sospechoso de sarampión, y el menor fue atendido en condiciones clínicas graves, según el comunicado citado por la dependencia estatal.

La Secretaría de Salud indicó que el avance de la enfermedad complicó su estado y el bebé falleció el viernes 30 de enero a las 10:31 horas; se notificó a la Dirección General de Epidemiología y al Centro Nacional para la Salud y la Adolescencia, conforme al reporte.

Como antecedente inmediato, la información difundida sobre el caso señala que el menor no contaba con la vacuna o con el esquema completo, en un contexto en el que autoridades sanitarias han reiterado la importancia de la inmunización para reducir riesgos, especialmente en población infantil.

En reacciones preventivas, la dependencia exhortó a madres, padres y tutores a llevar a vacunar a sus hijos, revisar cartillas y acudir a macrocentros de vacunación o centros de salud en la entidad cuando falten dosis por aplicar.

En el plano institucional, Salud advirtió que la alta movilidad y la cercanía con estados con casos de sarampión incrementan el riesgo, por lo que pidió vacunarse a quienes viajan con frecuencia o trabajan en entidades con altas tasas de infección, como parte de las acciones de contención.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

