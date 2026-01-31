Vinculan a proceso a mujer acusada de matar a su hija de un año en Michoacán

/ 31 enero 2026
    Vinculan a proceso a mujer acusada de matar a su hija de un año en Michoacán
    La mujer habría trasladado a la niña a un terreno despoblado y, presuntamente, accionó un arma de fuego en su contra. /FOTO: ESPECIAL

La autoridad ministerial sostuvo que el caso ocurrió en una zona rural de Epitacio Huerta y que la imputada quedó bajo prisión preventiva

MORELIA, MICH.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que María Elizabeth “N” fue vinculada a proceso por el delito de homicidio calificado, acusada de asesinar a su hija de apenas un año de edad.

El hecho, según la autoridad, ocurrió el 10 de enero en la localidad de Palo Dulce, municipio de Epitacio Huerta, donde la menor perdió la vida tras recibir un disparo y su cuerpo fue localizado por corporaciones que acudieron al sitio.

De acuerdo con las primeras indagatorias difundidas por la Fiscalía, la mujer habría trasladado a la niña a un terreno despoblado y, presuntamente, accionó un arma de fuego en su contra, lo que habría provocado la muerte inmediata de la menor.

La autoridad señaló que, tras el ataque, la investigada se habría autolesionado con la misma arma y solicitó auxilio médico, por lo que fue trasladada a un hospital regional; posteriormente, la carpeta fue integrada por la Fiscalía Regional de Zitácuaro con indicios y testimonios recabados en la escena.

El caso fue referido por la propia Fiscalía como un hecho que generó impacto en la comunidad del municipio, mientras las investigaciones continuaron para sustentar la imputación presentada ante un juez de control.

En el apartado procesal, el mandato judicial fue cumplimentado el 26 de enero, cuando la mujer fue dada de alta; en audiencia inicial, el juez determinó que había elementos para vincularla a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

En el panorama general, el caso se inserta en un contexto de violencia contra la niñez: la Red por los Derechos de la Infancia en México ha reportado cifras de homicidios de niñas, niños y adolescentes en 2025, mientras que UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud han advertido sobre la persistencia de prácticas de disciplina violenta en edades tempranas.

Como cierre, el juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán aportar nuevos datos de prueba, mientras la imputada permanece recluida en lo que avanza el procedimiento judicial. Con información de Excélsior

Carlos M.M.

