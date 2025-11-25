‘Las mujeres no están solas’: Sheinbaum envía mensaje a madres buscadoras en el 25N

/ 25 noviembre 2025
    ‘Las mujeres no están solas’: Sheinbaum envía mensaje a madres buscadoras en el 25N
    La mandataria enfatizó que su gobierno trabaja para disminuir los niveles de violencia de género en el país. /FOTO: CUARTOSCURO

La Presidenta aseguró que su gobierno atiende a familiares de desaparecidos y refuerza acciones para reducir la violencia de género en el país

CDMX.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje directo a las madres buscadoras al afirmar que “no están solas”. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria aseguró que su gobierno mantiene atención permanente a familiares de personas desaparecidas.

Sheinbaum destacó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha sostenido reuniones constantes con colectivos y familias afectadas. Aseguró que, desde el inicio de su administración, se han impulsado cambios legales y protocolos para fortalecer los mecanismos de búsqueda y protección.

Al ser cuestionada sobre su mensaje para las madres buscadoras, reiteró: “Que no están solas. Rosa Icela las ha estado atendiendo, a todos los familiares de personas desaparecidas; cambiamos leyes, estamos con todos los protocolos, y permanentemente son atendidas”.

La mandataria enfatizó que su gobierno trabaja para disminuir los niveles de violencia de género en el país. Sostuvo que la mayor parte de la población, tanto hombres como mujeres, está consciente de la necesidad de erradicar agresiones, acosos y abusos, así como de sancionar con firmeza los casos de feminicidio.

“La mayoría del pueblo de México estamos de acuerdo en erradicar la violencia contra las mujeres, en hacer conciencia y en sancionar a quien comete un acoso, un abuso y evidentemente un feminicidio”, señaló.

Sheinbaum insistió en que su administración impulsa acciones integrales para proteger a mujeres y niñas, y fortalecer la respuesta institucional ante la violencia. “Las mujeres de México no están solas, estamos con ellas”, afirmó.

La presidenta concluyó que el gobierno federal continuará realizando todas las acciones necesarias para que “cada vez haya menos violencia contra la mujer” y mejorar los mecanismos de atención para las víctimas y sus familias. Con información de El Universal

Temas


Violencia Contra La Mujer

Localizaciones


CDMX

Personajes


Rosa Icela Rodríguez
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

