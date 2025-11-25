Gobierno presume caída del 54% en robos a transportistas; Sheinbaum impulsa nuevas operaciones

CDMX.- El Gobierno de México informó que la Estrategia Nacional de Seguridad en Carreteras ha permitido una reducción del 54% en el promedio diario de robos con violencia a transportistas en los últimos siete años. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que estos resultados representan un avance significativo en la protección del sector.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 se registraba un promedio diario de 30.3 robos a transportistas. Para 2025, con corte a octubre, la cifra disminuyó a 14 incidentes diarios, lo que refleja una tendencia a la baja sostenida en el periodo señalado.

El gabinete de Seguridad detalló que este descenso también se ha visto reflejado durante el primer año del gobierno de Sheinbaum. En ese lapso, el promedio diario pasó de 18.3 a 14.0 robos, lo que atribuyeron al fortalecimiento de las operaciones de vigilancia y patrullaje.

Como parte de esta estrategia, la Guardia Nacional desplegó la Estrategia Balam en diversas carreteras del país, con el objetivo de inhibir la presencia de grupos dedicados al robo de carga. Paralelamente, se puso en marcha la Operación Cero Robos en las autopistas México-Querétaro, México-Puebla y Mazatlán-Culiacán, consideradas de alta incidencia delictiva.

Las autoridades explicaron que ambas operaciones incluyen patrullajes permanentes, puntos de revisión, coordinación con empresas transportistas y uso de tecnologías de monitoreo para identificar rutas y horarios de mayor riesgo.

El gobierno federal subrayó que estas acciones forman parte de un esfuerzo integral para brindar condiciones más seguras a los operadores y disminuir las pérdidas económicas derivadas del robo al autotransporte.