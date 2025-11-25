Gobierno presume caída del 54% en robos a transportistas; Sheinbaum impulsa nuevas operaciones

Noticias
/ 25 noviembre 2025
    Gobierno presume caída del 54% en robos a transportistas; Sheinbaum impulsa nuevas operaciones
    Se puso en marcha la Operación Cero Robos en las autopistas México-Querétaro, México-Puebla y Mazatlán-Culiacán, consideradas de alta incidencia delictiva. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


Inseguridad

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB
SSP

El gabinete de Seguridad destacó una baja sostenida en robos violentos en carreteras y el despliegue de operativos como Balam y Cero Robos para reforzar la vigilancia

CDMX.- El Gobierno de México informó que la Estrategia Nacional de Seguridad en Carreteras ha permitido una reducción del 54% en el promedio diario de robos con violencia a transportistas en los últimos siete años. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que estos resultados representan un avance significativo en la protección del sector.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 se registraba un promedio diario de 30.3 robos a transportistas. Para 2025, con corte a octubre, la cifra disminuyó a 14 incidentes diarios, lo que refleja una tendencia a la baja sostenida en el periodo señalado.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Hay grupos muy violentos’: Sheinbaum explica por qué blindaron el Centro Histórico antes del 25N

El gabinete de Seguridad detalló que este descenso también se ha visto reflejado durante el primer año del gobierno de Sheinbaum. En ese lapso, el promedio diario pasó de 18.3 a 14.0 robos, lo que atribuyeron al fortalecimiento de las operaciones de vigilancia y patrullaje.

Como parte de esta estrategia, la Guardia Nacional desplegó la Estrategia Balam en diversas carreteras del país, con el objetivo de inhibir la presencia de grupos dedicados al robo de carga. Paralelamente, se puso en marcha la Operación Cero Robos en las autopistas México-Querétaro, México-Puebla y Mazatlán-Culiacán, consideradas de alta incidencia delictiva.

TE PUEDE INTERESAR: México presenta estrategia para combatir violencia sexual y digital

Las autoridades explicaron que ambas operaciones incluyen patrullajes permanentes, puntos de revisión, coordinación con empresas transportistas y uso de tecnologías de monitoreo para identificar rutas y horarios de mayor riesgo.

El gobierno federal subrayó que estas acciones forman parte de un esfuerzo integral para brindar condiciones más seguras a los operadores y disminuir las pérdidas económicas derivadas del robo al autotransporte.

En su evaluación, el gabinete de Seguridad afirmó que se mantendrá el reforzamiento operativo y la presencia de la Guardia Nacional en carreteras, con la expectativa de continuar reduciendo los delitos en el sector durante los próximos meses. Con información de El Universal

Temas


Inseguridad

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB
SSP

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Se llevaron a cabo los honores correspondientes a una visita de Estado, incluidos los protocolos diplomáticos y la interpretación de los himnos nacionales.

Bajo fuerte resguardo, Sheinbaum y Xiomara Castro se reúnen en Palacio Nacional
Ayyselet Gutiérrez, sobreviviente de feminicidio en Ciudad de México. Mujeres víctimas de un intento de feminicidio tienen que sobrevivir a un sistema que les obstaculiza la justicia, las revictimiza e intenta acallarlas.

Víctimas de un intento de feminicidio en México tienen una doble lucha, sobrevivir y alcanzar justicia
El presidente ruso Vladimir Putin realiza una visita a un puesto de mando del grupo Oeste del Ejército ruso en un lugar no revelado.

Como sea, Putin gana: acepta un acuerdo de paz que favorece a Rusia o sigue la lucha
Datos oficiales indican que el 70.1% de las mexicanas de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia.

México presenta estrategia para combatir violencia sexual y digital
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, anunció ayer que la reforma en materia de agua tendrá ajustes.

Ante lluvia de quejas ajustarán Ley de Aguas

El Tren Navideño de CPKC cruzará México este 2025 con un espectáculo de luces, música y tradición. Monterrey, San Luis Potosí, Acámbaro y Comonfort están en la ruta confirmada.

Tren navideño de Kansas City llegará a México; pasará por estos estados
Los Cuartos de Final del Apertura 2025 comienzan con un calendario ajustado por motivos de seguridad y tres series programadas para miércoles y sábado.

Toluca vs Juárez, Tigres vs Xolos y América vs Rayados: así arrancan los Cuartos de Final del Apertura 2025
Su legado no solo se encuentra en los personajes a los que dio vida, sino también en la huella personal y profesional.

De qué murió Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez