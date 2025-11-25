Remueve CFE a gerente de la Zona Golfo Norte

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) quitó a Osvaldo de León Ortiz de su cargo de gerente regional de la Zona Golfo Norte, a la que pertenece Coahuila. Su lugar será ocupado por Alfredo Calderón Martínez, quien estaba a cargo de la Superintendencia de la Zona Norte.

De acuerdo con versiones empresariales citadas por el diario Reforma, la remoción ocurrió presuntamente a raíz de que de León “dejó de rendir los resultados que la empresa estatal esperaba de su gestión”, sin embargo continuará en Monterrey desempeñando otro cargo.

Trascendió que Calderón, Martínez, quien asumirá la gerencia de la Zona Golfo Norte, enfrentaba señalamientos de productores del noroeste de Chihuahua por frenar la actividad agrícola en la zona con burocratismo.

De León también enfrentó dificultades en la Zona Golfo Norte este verano por apagones en el área metropolitana de Monterrey, afectada por cortes frecuentes a partir de mayo, lo que incluso ocasionó el bloqueo de vialidades como medida de protesta. Hasta 19 colonias tuvieron cortes de energía en Monterrey, San Nicolás, Apodaca y Escobedo.

César Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León, dijo que el cambio podría ser conveniente o de índole política.

“Pueden tener o no justificación y cada quien habla como que le fue en la feria, pero las veces que hablamos con Osvaldo nos pareció una persona muy aterrizada y correcta, que incluso reconocieron algunas empresas de distintos ramos industriales”, dijo.