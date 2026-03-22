Le dan 60 años a exservidor educativo por abuso contra adolescente

CDMX.- Un juez dictó sentencia de 60 años de prisión contra Omar “N”, exservidor público del sector educativo, por ejecutar actos sexuales en agravio de una adolescente, de acuerdo con lo informado en el caso. Además de la pena de prisión, el juzgador determinó la suspensión en el ejercicio de la profesión, la reparación del daño, la suspensión de sus derechos políticos y civiles por el tiempo de la condena, así como una amonestación.

La autoridad precisó que el monto de la reparación del daño se determinará en la etapa de ejecución de la sentencia. El caso se remonta a septiembre de 2015, cuando se inició la averiguación y se desarrolló el proceso penal a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA).

En el procedimiento, la fiscalía acreditó la responsabilidad penal de Omar “N” por el delito de violación equiparada agravada, cometido en cinco ocasiones, durante el ejercicio de su encargo como servidor público. La resolución incluyó, además de la prisión, las medidas accesorias ordenadas por el juez, con efectos en su actividad profesional y en el ejercicio de derechos mientras cumpla la pena impuesta. No se informaron detalles adicionales sobre la identidad de la víctima ni el lugar de los hechos, en atención a la protección de datos personales en casos que involucran a personas menores de edad.

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