Lección de Hungría para Morena: ¿Por qué una fractura interna representa el mayor peligro para la 4T?

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/ 13 abril 2026
    Lección de Hungría para Morena: ¿Por qué una fractura interna representa el mayor peligro para la 4T?
    Loret de Mola considera que la presidenta Sheinbaum ha entendido, a diferencia de Viktor Orbán, que la fractura interna es lo único que alimentaría a una oposición sin tracción.

En sus ‘Historias de Reportero’, Carlos Loret de Mola explica por qué Sheinbaum ha priorizado la unidad de Morena, incluso extendiendo ‘certificados de impunidad’ y tolerando incluso nexos con el crimen

CDMX.- La caída del régimen de Viktor Orbán en Hungría es un espejo para Morena, advierte el periodista Carlos Loret de Mola, al señalar que el “AMLO húngaro” fue derrotado a partir de la fractura del partido en el poder. Por ello, señala, la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho de la unidad una prioridad en la 4T.

Loret de Mola destaca hoy en sus “Historias de Reportero” que el modelo de Orbán era una “calca” del sistema establecido por Andrés Manuel López Obrador: un control total sobre el Poder Judicial, los organismos autónomos y los medios de comunicación.

https://vanguardia.com.mx/opinion/como-le-ganaron-al-amlo-de-hungria-MH19966192

Sin embargo, tras 16 años de gobierno ininterrumpido, el populismo húngaro fue derrotado en las elecciones de este domingo, donde la oposición alcanzó incluso la mayoría calificada.

“Ese Orbán que lucía invencible fue brutalmente derrotado en las elecciones de ayer. La oposición obtuvo incluso la mayoría calificada... el partido de Orbán obtendrá apenas unas 66 curules en el Congreso. Su opositor está proyectado a quedarse con más del doble: 137”, detalla en su análisis.

FRACTURA INTERNA: LA CLAVE DE LA DERROTA

Loret de Mola apunta que Sheinbaum ha optado por una política de impunidad interna para mantener cohesionado a Morena, consciente de que, si surge un “rebelde” dentro de su élite –como sucedió con Péter Magyar en Hungría–, el poder del régimen podría evaporarse en las urnas.

En el caso de Hungría, explica, la coalición de partidos tradicionales (izquierda, derecha y liberales) fracasó en 2022 al intentar enfrentar a Orbán de forma externa. La victoria actual, en cambio, fue posible gracias a Péter Magyar, un antiguo miembro de la élite gobernante, quien rompió con el poder en 2024 debido a un escándalo de impunidad.

“No planteó su campaña como un asunto de izquierda contra derecha, sino como una limpieza desde adentro, porque la élite gobernante había resultado más corrupta que la anterior a la que habían prometido combatir”, explica Loret.

$!Peter Magyar ganó este domingo las elecciones en Hungría como opositor, tras haber sido parte de la élite gobernante.
Peter Magyar ganó este domingo las elecciones en Hungría como opositor, tras haber sido parte de la élite gobernante. AP

POR LA UNIDAD, SHEINBAUM EXPIDE ‘CERTIFICADOS DE IMPUNIDAD’: LORET

En el contexto mexicano, Loret de Mola advierte que la presidenta Claudia Sheinbaum parece haber asimilado la lección de Hungría mejor que el propio Orbán. Para la mandataria, la unidad de Morena no es sólo un objetivo político, sino una estrategia de supervivencia.

“Ella ha hecho de la unidad en Morena una prioridad absoluta. Ha demostrado estar dispuesta a extender todos los certificados de impunidad que hagan falta con tal de mantener a Morena unido”, sentencia el columnista.

https://vanguardia.com.mx/opinion/hungria-lecciones-para-derrotar-a-un-regimen-eterno-FH19966704

Incluso el autor de “Historias de Reportero” atribuye como evidencia la falta de consecuencias jurídicas para figuras del régimen coludidas con el crimen organizado o involucradas en actos de corrupción documentados.

Incluso, añade, la presidenta ha tolerado el menosprecio, el desafío político y la deslealtad de ciertos liderazgos internos con tal de evitar una fractura.

“La han menospreciado y desafiado políticamente, le han sido abiertamente desleales, y ahí siguen. La Presidenta parece tener claro que una fractura interna es lo único que alimentaría a una oposición que sigue luciendo sin tracción. Viktor Orbán no entendió eso”, refiere.

Para Loret, la lección que Hungría ofrece a México es clara: no es la unidad de la oposición tradicional lo que vencerá al régimen, sino la fractura del oficialismo.

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Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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