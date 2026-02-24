Llega a San Lázaro comerciante de Central de Abasto; entra por licencia de Sergio Mayer

CDMX.- Luis Morales Flores rindió protesta la mañana de este martes como diputado ante el pleno de la Cámara de Diputados, para ocupar el lugar que dejó vacante Sergio Mayer, quien solicitó licencia para participar en un reality show.

El cambio se formalizó durante una sesión ordinaria en San Lázaro, en la que se realizó el procedimiento legislativo para integrar al relevo y cubrir la ausencia temporal del legislador que pidió separarse del cargo.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum se reúne con embajador de EU tras operativo en Tapalpa; asisten Defensa, Semar y Segob

En los registros públicos disponibles en la página electrónica de la Cámara de Diputados, no se reporta información sobre trayectoria política de Morales Flores; únicamente aparece un dato en el apartado de “Trayectoria empresarial/iniciativa privada”, donde se le describe como comerciante en la Central de Abasto de la Ciudad de México.

Como antecedente, se indicó que Morales Flores había obtenido la diputación para el periodo 2024-2027 mediante el mecanismo de tómbola, pero posteriormente se le retiró para asignarla a Sergio Mayer, quien formó parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum.

TE PUEDE INTERESAR: EU retira alerta de resguardo, pero mantiene toque de queda a su personal tras hechos en Jalisco

Previo a la sesión en la que rindió protesta, Morales Flores fue presentado a la bancada en una reunión privada, en la que se comentó que su permanencia sería temporal.

De acuerdo con lo expuesto en ese encuentro, se prevé que desempeñe el cargo durante aproximadamente dos meses y lo deje cuando Sergio Mayer regrese a sus funciones tras la licencia solicitada.