Localizan sin vida a chofer que transportaba a las 23 personas desaparecidas en SLP

Sin embargo, la Fiscalía de San Luis Potosí aclaró que las personas no son originarios de Guanajuato, a excepción de los dos conductores, sino que se trata de migrantes o “personas en tránsito que no cuentan con permiso de residencia en el país”, y no de turistas como se había señalado en las primeras versiones.

Durante un operativo realizado el jueves, fue localizado el chofer Luis Felipe Macías Arriaga, junto a 35 personas.

