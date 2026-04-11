Localizan toma clandestina en poliducto Minatitlán–Salina Cruz; Semar y Pemex la inhabilitan

OAXACA, OAX.- Elementos de la Armada de México coadyuvaron con tareas de vigilancia para que personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) sellara una toma clandestina de hidrocarburos en un rancho ubicado en la comunidad de Donají, en el municipio de Matías Romero. De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Marina (Semar), personal del área de Seguridad de Pemex localizó la toma clandestina en el rancho Bisurini, sobre el poliducto Minatitlán–Salina Cruz.

La dependencia informó que, en el sitio, se estableció un perímetro de seguridad para resguardar la zona hasta la llegada de técnicos encargados de realizar la inhabilitación, con el propósito de evitar riesgos para la población e impedir el robo de combustible.

Una vez en el lugar, un equipo de técnicos del Sector de Ductos Salina Cruz de Pemex llevó a cabo los trabajos correspondientes para el sellado y tapado del ducto, con lo que se dio por concluida la inhabilitación de la toma clandestina.

Según el reporte, las labores finalizaron a las 15:49 horas del viernes, tras completarse el cierre del punto de extracción ilegal. Como antecedente, la Semar señaló que a mediados del pasado mes de marzo, personal de Seguridad de Pemex localizó y clausuró otra toma clandestina en la misma comunidad de Donají, zona por la que pasan varios ductos petroleros.

Las autoridades no informaron, en esta comunicación, sobre personas detenidas derivado de la localización de la toma clandestina.

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