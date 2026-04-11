‘Saldo en ceros’ para deudores: Sheinbaum condona créditos y arremete contra el Fobaproa

EMILIANO ZAPATA, MOR.- En el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que condonó 825 créditos “impagables” del Fovissste, como parte del universo de cinco millones de personas que, dijo, a nivel nacional se verán beneficiadas con saldos en ceros en ese sistema y en el Infonavit. En el contexto del programa Vivienda para el Bienestar, la mandataria afirmó que continuará con su agenda social. “Pésele a quien le pese, vamos a seguir gobernando para el pueblo de México”, sostuvo durante el acto.

Sheinbaum señaló que “lo mejor que puede hacer un gobierno” es “beneficiar a la gente de manera justa”, y atribuyó a 36 años de administraciones neoliberales el haber gobernado, dijo, “para unos cuantos, para los de mero arriba”. Como parte de ese contraste, citó el Fobaproa y sostuvo que la deuda de los banqueros “se volvió pública” y que “lo seguimos pagando todos los mexicanos”. También refirió que en 1994, con la devaluación, familias perdieron negocios y viviendas, sin que existiera apoyo para ellas.

La Presidenta mencionó, además, a gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, al afirmar que las políticas de ese periodo no atendieron a la mayoría y, en algunos casos, privilegiaron intereses particulares. En materia de vivienda, afirmó que su administración impulsa créditos accesibles y reiteró el compromiso de construir un millón 800 mil viviendas. Añadió que Fovissste e Infonavit ya no operan como “bancos” que sólo otorgaban créditos, y criticó que en el pasado las empresas constructoras fueron las principales beneficiadas.

Sheinbaum sostuvo que hubo prácticas que derivaron en viviendas sin condiciones adecuadas, al señalar que se construyeron unidades de “20 metros cuadrados” o sin servicios, y que se generaron créditos que se volvieron impagables. Como ejemplo, dijo que préstamos de 70 mil pesos llegaron a convertirse en 700 mil pesos con el paso del tiempo, pese a pagos continuos. Al cierre del evento, personal del Fovissste entregó documentos de condonación de créditos, y también se realizaron entregas vinculadas al Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Con información de La Jornada

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