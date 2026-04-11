‘Saldo en ceros’ para deudores: Sheinbaum condona créditos y arremete contra el Fobaproa

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/ 11 abril 2026
    ‘Saldo en ceros’ para deudores: Sheinbaum condona créditos y arremete contra el Fobaproa
    En Emiliano Zapata, Morelos, la Presidenta formalizó la condonación de créditos “impagables” y sostuvo que el gobierno debe “beneficiar a la gente de manera justa”. CUARTOSCURO
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Vinculó la medida con la meta de 1.8 millones de viviendas y contrastó el programa con políticas de sexenios anteriores

EMILIANO ZAPATA, MOR.- En el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que condonó 825 créditos “impagables” del Fovissste, como parte del universo de cinco millones de personas que, dijo, a nivel nacional se verán beneficiadas con saldos en ceros en ese sistema y en el Infonavit.

En el contexto del programa Vivienda para el Bienestar, la mandataria afirmó que continuará con su agenda social. “Pésele a quien le pese, vamos a seguir gobernando para el pueblo de México”, sostuvo durante el acto.

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Sheinbaum señaló que “lo mejor que puede hacer un gobierno” es “beneficiar a la gente de manera justa”, y atribuyó a 36 años de administraciones neoliberales el haber gobernado, dijo, “para unos cuantos, para los de mero arriba”.

Como parte de ese contraste, citó el Fobaproa y sostuvo que la deuda de los banqueros “se volvió pública” y que “lo seguimos pagando todos los mexicanos”. También refirió que en 1994, con la devaluación, familias perdieron negocios y viviendas, sin que existiera apoyo para ellas.

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La Presidenta mencionó, además, a gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, al afirmar que las políticas de ese periodo no atendieron a la mayoría y, en algunos casos, privilegiaron intereses particulares.

En materia de vivienda, afirmó que su administración impulsa créditos accesibles y reiteró el compromiso de construir un millón 800 mil viviendas. Añadió que Fovissste e Infonavit ya no operan como “bancos” que sólo otorgaban créditos, y criticó que en el pasado las empresas constructoras fueron las principales beneficiadas.

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Sheinbaum sostuvo que hubo prácticas que derivaron en viviendas sin condiciones adecuadas, al señalar que se construyeron unidades de “20 metros cuadrados” o sin servicios, y que se generaron créditos que se volvieron impagables. Como ejemplo, dijo que préstamos de 70 mil pesos llegaron a convertirse en 700 mil pesos con el paso del tiempo, pese a pagos continuos.

Al cierre del evento, personal del Fovissste entregó documentos de condonación de créditos, y también se realizaron entregas vinculadas al Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Con información de La Jornada

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