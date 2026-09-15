Loret de Mola: Morena busca retener electoralmente a Sinaloa ‘montada en Rocha’ y programas sociales

CDMX.- Bajo la estructura política y financiera del “rochismo” y mediante el uso ilegal de los programas sociales, Morena busca retener en el 2027 la gubernatura y las alcaldías de Sinaloa, revela el periodista Carlos Loret de Mola hoy en sus Historias de Reportero. En su columna “Morena se reparte Sinaloa... montada en Rocha”, el editorialista expone que el distanciamiento entre Imelda Castro, candidata morenista a la gubernatura, y el exgobernador Rubén Rocha Moya es una farsa para amortiguar el desgaste del gobierno que sumió en la crisis a la entidad. Además, revela cómo durante una “reunión de alto nivel” se repartieron las alcaldías estratégicas entre las facciones del partido.

“Morena quiere revertir el golpe en imagen por haberse aliado con el narco, diluir los catastróficos resultados económicos y de seguridad, y retener la gubernatura de Sinaloa”, refiere el periodista sobre la estrategia que el partido oficial ha puesto en marcha en esa entidad rumbo a las elecciones del 2027. Hasta el momento, Morena sólo ha designado a Castro como coordinadora de los trabajos de defensa de la transformación, una figura utilizada para sortear las restricciones de la legislación electoral. Sin embargo, aún no ha definido a los futuros candidatos a las alcaldías. UNA FARSA EL DISTANCIAMIENTO DE IMELDA CASTRO CON ROCHA Aunque públicamente Imelda Castro fue presentada como una figura “lo más alejada posible al grupo político del gobernador Rubén Rocha Moya”, Loret de Mola asegura que quien será la candidata a la gubernatura “está haciendo su campaña montada en la estructura de ese rochismo”. Refiere que Castro no contaba con equipo, recursos ni infraestructura propia en Sinaloa. Por esa razón, terminó operando con la maquinaria del grupo del que dijo estaba alejada. “Desde que la nombraron, se sabía que la senadora con licencia Imelda Castro se había distanciado de Rocha y por eso mismo no tenía en Sinaloa estructura, equipo ni dinero. Ya tiene. La heredó del hombre de quien se supone iba a marcar distancia”, afirma en su artículo.

MONREAL, ADÁN E INZUNZA SE REPARTEN ALCALDÍAS La estrategia electoral en Sinaloa, afirma Loret de Mola en sus Historias de Reportero, se definió hace unos días en una “reunión de alto nivel en Morena”, donde también se repartieron las alcaldías clave entre los principales operadores del partido, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Enrique Inzunza. Detalla que en el encuentro participaron Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena; Citlalli Hernández, encargada de los procesos para seleccionar candidatos; el diputado Ricardo Monreal, designado como delegado para las campañas morenistas en la Primera Circunscripción, que incluye Sinaloa; un representante de Adán Augusto, y los aspirantes a la gubernatura. “De ese cónclave habría salido el reparto de las candidaturas a las alcaldías de Sinaloa: Culiacán para Monreal, Ahome (donde está Los Mochis) para Adán Augusto y Mazatlán para el senador Enrique Inzunza, uno de los diez acusados de narcos por Estados Unidos”, detalla.

MORENA AMARARÁ EL VOTO EN SINALOA CON PADRONES DE PROGRAMAS SOCIALES Uno de los aspectos más graves de esta supuesta estrategia expuesta por el periodista Carlos Loret de Mola es el uso de los programas sociales con fines electorales, no sólo en Sinaloa, sino a nivel nacional. De acuerdo con el editorialista, Morena planea hacer uso de los “padrones de beneficiarios de los programas sociales para amarrar el voto”, motivo por el cual habría colocado a Ariadna Montiel, exsecretaria del Bienestar, al frente del partido. “Hacerlo constituye una violación a la ley electoral, pero ‘no me vengan con que la ley es la ley’, que para eso pusieron al frente de Morena a Ariadna Montiel, que era la secretaria del Bienestar, encargada de los programas sociales, con acceso a los padrones de beneficiarios”, refiere.

Esta estrategia contempla también duplicar a los coordinadores territoriales de Morena y usar a los Servidores de la Nación para entregar directamente a los candidatos las listas de beneficiarios de la Secretaría del Bienestar. Loret de Mola afirma que el incremento del padrón de programas sociales durante este año forma parte de ese despliegue electoral por parte de Morena. “Van a aumentar en 10 millones el número de beneficiarios en todo el país (en Sinaloa pasarían de 800 mil a 1.2 millones)”, detalla. De acuerdo con información oficial, actualmente los programas para el Bienestar beneficiarán a 42.9 millones de personas. Para tal fin, el proyecto de Presupuesto para 2027 contempla un monto histórico de un billón 25 mil 388.5 millones de pesos; 38 mil 228.5 millones de pesos más que este año.