Los detectives de criptomonedas, limpian el sector ante la amenaza de las estafas

Mientras seguía en Oxford, Levin fundó una empresa de análisis de cadena de bloques llamada Coinometrics , pero se desintegró al poco tiempo. (“ Quizá no es la mejor idea conocer a tus cofundadores en Reddit ”, admitió.) Luego, a principios de 2015, le presentaron a Michael Gronager y Jan Moller, empresarios daneses que estaban trabajando en un proyecto similar. Gronager había estado usando el análisis de cadena de bloques para rastrear las criptomonedas perdidas en el colapso de Mt. Gox, una de las primeras casas de cambio. Juntos, los tres hombres fundaron Chainalysis .

Levin no se dejó vencer, empezó a asistir a criptoconferencias y al final escribió una tesis de maestría titulada: “ Creando un sistema de pago descentralizado: Un estudio de Bitcoin ”. Pero seguía teniendo preguntas.

Sin embargo, Levin no era un libertario radical. Originario del Reino Unido de unos veintitantos años, le interesaba más el funcionamiento interno de la tecnología, y vio una oportunidad de crecimiento profesional: no muchas personas parecían estar estudiando las criptomonedas. En aquella época, el bitcoin aún se consideraba terreno de los hackers y narcotraficantes; ninguno de los profesores de Levin quiso supervisar su investigación.

No obstante, en fechas más recientes, Chainalysis se ha enfrentado a la competencia de rivales más pequeños como TRM Labs , una firma de monitoreo que se ha vuelto prominente con la venta de software para nuevos tipos de criptomonedas con nombres como solana.

Ehrenhofer descubrió las monedas virtuales durante su adolescencia; en aquel entonces, usaba navegadores privados para buscar contenido LGBTQ en internet, ya que todavía no les había dicho a sus padres que era gay. Su interés en la tecnología se derivó de su uso potencial como herramienta de privacidad. Pero ese punto de vista es cada vez más anticuado. En años recientes, las tradiciones radicales e idealistas de la tecnología han dado paso en gran medida a un enfoque más pragmático, ya que operadores de Wall Street y capitalistas de riesgo de Silicon Valley han acudido en tropel al criptomundo, en busca de maneras de generar riqueza en línea.

Pese a ese tipo de victorias para las autoridades, el crecimiento veloz de las firmas de monitoreo de cadenas de bloques ha provocado un poco de desasosiego en el criptomundo. Uno de los clientes gubernamentales de Chainalysis es el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), que tiene un contrato con la empresa que podría alcanzar los 12 millones de dólares, según expedientes federales. Un vocero del ICE no respondió a nuestras peticiones de comentarios; Gronager, el fundador de Chainalysis , declaró que la agencia monitorea las cadenas de bloques para combatir el tráfico de drogas y que no tiene conocimiento de ningún caso en el que el ICE haya usado las herramientas de su empresa con fines de control migratorio.

El representante de TRM pidió una “ explicación de por qué este acuerdo no siguió un proceso de licitación competitiva ”, según muestran los correos electrónicos. “ Hay múltiples proveedores con capacidades semejantes que cumplen ” con los requisitos, escribió el representante. Para inicios del año pasado, TRM había asegurado su propio contrato con el Departamento del Tesoro, según un portavoz de la empresa. Además, TRM fue contratado junto con Chainalysis para colaborar en el caso de quiebra de FTX .

En noviembre, Andy Greenberg, periodista dedicado al mundo de la tecnología, publicó el libro “ Tracers in the Dark ”, un recuento cinematográfico del ascenso de Chainalysis que detalla varias de sus primeras investigaciones de más alto perfil. Muchas figuras de seguridad pública retratadas en el libro han cobrado fama en el mundo del monitoreo de cadenas de bloques y han aprovechado sus conocimientos sobre el funcionamiento interno de la tecnología para obtener empleos corporativos muy bien remunerados.

Sin embargo, Chainalysis está demasiado inmersa en la industria que intenta sanear. Una tercera parte de sus ingresos proviene del sector privado; otras empresas de cadenas de bloques usan su software para recolectar información comercial. La supervivencia a largo plazo de la firma depende del crecimiento continuo del mercado de las criptomonedas. En la conferencia Links, Gronager habló con apoyo de una presentación llena de gráficas y estadísticas que, según dijo, mostraban la resiliencia de la industria durante la crisis del mercado. “Creemos que todos los valores se moverán en la cadena de bloques”, se leía en una diapositiva.

Al margen de la conferencia, algunos de los invitados de la empresa expresaron en privado su temor. Al tratar de legitimar las criptomonedas ante los ojos del gobierno, ¿acaso Chainalysis solo estaba encubriendo a empresas que infringen la ley de valores o cometen fraudes a nivel generalizado?

Las historias de rastreadores de cadenas de bloques que acaban con la delincuencia se han vuelto parte del manual de relaciones públicas de la criptoindustria, comentó John Stark, exfuncionario de la Comisión de Bolsa y Valores y crítico frecuente del sector. “La idea de: ‘Miren, estamos usando a estas personas para que nos ayuden a cumplir la ley’, solo es más subterfugio”, sostuvo. “Una especie de farsa”.

El primer día de la conferencia Links, Levin tomó el escenario para una sesión amistosa de preguntas y respuestas con Noah Perlman, exfiscal federal que fue contratado en enero como el nuevo director de conformidad de Binance. Dos meses después de que Perlman iniciara en el puesto, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos demandó a Binance, con el argumento de que graves incumplimientos habían permitido que clientes de la casa de cambio lavaran dinero.

No obstante, Binance afirma que ha hecho borrón y cuenta nueva. La empresa contrató a antiguos investigadores como Gambaryan e invirtió en el monitoreo de cadenas de bloques, con la compra de más de 50 cuentas de software de Chainalysis. c.2023 The New York Times Company.

Por David Yaffe-Bellany The New York Times.