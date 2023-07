Madres Buscadoras de Jalisco desmientes versión sobre su participación en atentado de Tlajomulco

TE PUEDE INTERESAR: Pese a atentado en Tlajomulco, Madres Buscadoras de Jalisco no detendrán rastreos

Por otro lado, Indira Navarro, líder del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, explicó en entrevista con un noticiero de Radio Fórmula, mencionando que no tienen nada que ver con estos hechos en Tlajomulco

Así como que ninguna madre, ni de su colectivo ni de otros, hicieron la llamada a los elementos de seguridad.

Navarro aclaró que ellas no trabajan de noche por seguridad, y que las autoridades no llegan tan pronto cuando ellas hacen una denuncia y dejó claro que no suspenderán sus búsquedas.