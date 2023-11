Magistrado de la TEPJF exige que se esclarezca la muerte del magistrade, Ociel Baena

El escenario de la Universidad Iberoamericana se vistió de luto tras la noticia del fallecimiento de Ociel Baena, figura prominente en la lucha por la igualdad y los derechos de la comunidad LGBTQ+. Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), condenó el suceso, exigiendo una pronta y transparente investigación para aclarar los hechos.

Durante un evento universitario, Mata hizo un llamado a la justicia y a la reflexión sobre este trágico suceso. “Lamento profundamente la muerte de alguien a quien yo considero un amigue y exijo enérgicamente el esclarecimiento de su muerte y que se haga la justicia correspondiente, que haya paz para él. Eso no está bien, eso no es normal, eso no debe pasar”, expresó el magistrado.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman en ‘La Mañanera’ la muerte de Ociel Baena, Magistrade saltillense, en Aguascalientes (Video)

SSPC CONFIRMA FALLECIMIENTO DEL MAGISTRADE OCIEL BAENA

La noticia fue confirmada por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Rodríguez anunció que las autoridades de Aguascalientes ya estaban investigando el caso, buscando esclarecer si se trató de un accidente o un asesinato.

Las palabras de Rodríguez resonaron en la comunidad LGBTIQ+, generando un clamor por justicia y un sentido de indignación. En respuesta a este trágico acontecimiento, activistas convocaron a una movilización en la Ciudad de México para recordar a Baena y reafirmar su lucha por la igualdad.