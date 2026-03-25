Marcha LGBT+ sí llegará al Zócalo pese a Fan Fest del Mundial 2026

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/ 25 marzo 2026
    Marcha LGBT+ sí llegará al Zócalo pese a Fan Fest del Mundial 2026
    Siete mil personas participaron en la Sexta Marcha del Orgullo y Dignidad LGBT+ en Querétaro, Querétaro. Foto: Cuartoscuro - Fotógrafo Especial

La Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México mantendrá su ruta hacia el Zócalo, aunque coincidirá con el Fan Fest de la FIFA 2026.

La Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en la Ciudad de México ya tiene una certeza: llegará al Zócalo capitalino, aun cuando ese mismo espacio estará ocupado por el Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA. La decisión marca un punto clave en la organización del evento, que este año enfrentará un contexto inédito por la coincidencia con actividades internacionales.

De acuerdo con integrantes del comité organizador, la movilización del sábado 27 de junio mantendrá su recorrido tradicional desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, aunque con ajustes logísticos importantes. El objetivo es garantizar la visibilidad del movimiento sin interferir con los eventos oficiales del Mundial.

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Ajustes por el Fan Fest en el Zócalo

La instalación del Fan Fest de la FIFA en la Plaza de la Constitución obligó a replantear algunos aspectos del evento. Uno de los cambios más relevantes es la reubicación del concierto principal, que cada año se realiza en el Zócalo.

En esta ocasión, el espectáculo se trasladará a la explanada del Palacio de Bellas Artes, un espacio emblemático que por primera vez será sede de esta celebración.

Entre los principales ajustes destacan:

- Concierto trasladado a Bellas Artes como nueva sede cultural del evento

- Llegada simbólica al Zócalo, donde una comitiva realizará un pronunciamiento

- Coordinación con autoridades para evitar conflictos con el Fan Fest

A pesar de las modificaciones, los organizadores subrayaron que no renunciarán a uno de los momentos más significativos de la marcha: su arribo al corazón político del país.

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Seguridad y coordinación institucional

Uno de los ejes centrales de la organización este año es la seguridad de las y los asistentes. Colectivos como Gay Pride CDMX y la Alianza Nacional de Marchas LGBT+ informaron que trabajan en conjunto con autoridades locales y federales para garantizar condiciones adecuadas durante toda la jornada.

El contexto internacional del Mundial implica un despliegue logístico mayor en la ciudad, por lo que la marcha se desarrollará bajo un esquema de coordinación más amplio.

Las prioridades del comité incluyen:

- Garantizar la integridad de asistentes durante todo el recorrido

- Respetar el derecho a la libre expresión de las poblaciones LGBTIQ+

- Evitar interferencias logísticas con los eventos del Mundial

Este esfuerzo busca asegurar que la marcha se mantenga como un espacio de celebración, visibilidad y reivindicación de derechos.

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Un Pride con alcance global

La edición 2026 de la Marcha LGBT+ en la Ciudad de México también se perfila como un evento con proyección internacional. Diversos colectivos han impulsado la idea de un “pride mundial”, aprovechando la atención global que generará el Mundial de Fútbol.

En este contexto, la marcha no solo será una manifestación local, sino un punto de encuentro para comunidades diversas a nivel internacional.

Además, como parte de las actividades previas, se nombró a la cantante Tatiana como reina de la marcha y de las infancias, en un gesto que busca visibilizar y respaldar a niñas, niños y personas trans frente a discursos de odio.

Más que una marcha, una postura social

La decisión de llegar al Zócalo, aun con las restricciones del Fan Fest, refuerza el carácter político y social del movimiento. Para los organizadores, no se trata solo de una celebración, sino de un ejercicio de derechos que no puede ser desplazado.

La Marcha LGBT+ 2026 se perfila así como un evento histórico, marcado por la convivencia entre dos escenarios de alto impacto: el Mundial de Fútbol y una de las movilizaciones sociales más importantes del país.

El mensaje es claro: la visibilidad, la inclusión y los derechos de la diversidad sexual seguirán ocupando un lugar central en la agenda pública, incluso en medio de eventos globales.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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