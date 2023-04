María Elena Ríos exige justicia para Keyla, joven a la que rociaron tíner y prendieron fuego; juez negó intento de feminicidio

El pasado 15 de abril, en un domicilio particular localizado en la colonia Reforma Agraria, Keyla sufrió la agresión por parte de Carlos “N” , donde éste le roció thinner y procedió a prenderle fuego, dejándole a la víctima quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

Sin embargo, esto fue gracias a los llamados de atención de María Elena Ríos, quien exigió al Gobierno de Oaxaca que el traslado se llevara de manera inmediata; la saxofonista señaló que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) no cuentan con las condiciones suficientes para tratar quemaduras de tal gravedad.

“A Keila la quemó Carlos ‘N’ y aún no la han trasladado a un hospital adecuado a la Ciudad de México, sabemos que Oaxaca no tiene las condiciones (en infraestructura) de Salud para tratar un cuerpo quemado. Yo lo viví, el Hospital Civil “Aurelio Valdivieso” no tiene la condición para salvaguardar, proteger y rescatar una vida, un cuerpo quemado”, denunció, la semana pasada.

Mientras, la FGEO aseveró que, “las agresiones en contra de las mujeres por razón de género son parte de la agenda prioritaria de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca”, por lo que llevarían las apelaciones necesarias.

El 20 de abril, el Gobierno de Oaxaca sentenció que Keyla se encontraba en terapia respiratoria, bajo ventilación mecánica, pero estable. Asimismo, dijeron a El Universal que se tratarán sus heridas, no obstante, “todo paciente quemado tiene la piel como órgano expuesto, por lo que enfrenta diversos riesgos”.