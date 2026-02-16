Marina gradúa a 48 mujeres en curso antimotines en Veracruz; reporta adiestramiento de 262 horas

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 16 febrero 2026
    Marina gradúa a 48 mujeres en curso antimotines en Veracruz; reporta adiestramiento de 262 horas
    El entrenamiento incluyó la preparación para aplicar técnicas antimotines orientadas a restablecer el orden en la localidad. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Mujeres

Localizaciones


Veracruz

Organizaciones


Semar

El adiestramiento se centró en técnicas operativas para restablecer el orden, bajo el marco legal del uso de la fuerza y derechos humanos

POZA RICA, VER.- La Secretaría de Marina (Semar) informó que se realizó la ceremonia de clausura del Primer Curso de disturbios civiles en el Centro de Adiestramiento Regional número tres, en Veracruz.

El acto fue presidido por el almirante Ramiro Lobato Camacho, comandante de la Primera Región Naval, de acuerdo con el reporte de la dependencia.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum llama ‘hipócrita’ a la oposición por ausentarse en la votación de la jornada de 40 horas

La Semar indicó que el curso se desarrolló del 12 de enero al 13 de febrero y fue concluido por 48 mujeres Infantes de Marina.

Las participantes recibieron 262 horas de adiestramiento, con el objetivo de desarrollar competencias tácticas a nivel sección y compañía, señaló la institución.

TE PUEDE INTERESAR: Nadia López García es la nueva directora general de Materiales Educativos de la SEP

El entrenamiento incluyó la preparación para aplicar técnicas antimotines orientadas a restablecer el orden en la localidad o en el área estratégica donde las elementos se encuentren desempeñando su servicio.

La dependencia añadió que las uniformadas fortalecieron disciplina, resistencia física y coordinación operativa, así como capacidades para la toma de decisiones bajo situaciones de estrés, liderazgo, trabajo en equipo y control emocional.

TE PUEDE INTERESAR: Se anticipa en México un crecimiento del consumo de 4.4% en enero de 2026

Finalmente, la Semar destacó que el actuar del personal se apega a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y se realiza con respeto a los Derechos Humanos, y refrendó su compromiso de fortalecer las capacidades del personal naval.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mujeres

Localizaciones


Veracruz

Organizaciones


Semar

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La herencia con escrituras

La herencia con escrituras
true

Marx Arriaga, una cortina de humo en el reacomodo político-electoral de Morena
La dependencia federal prevé publicar esta semana reglas para espectáculos masivos con medidas de transparencia en precios, información previa y condiciones de compra

Profeco prepara nuevos lineamientos para conciertos tras polémica por boletos de BTS en México
La actriz de doblaje y figura histórica de la radio mexicana murió a los 107 años, dejando una huella profunda en generaciones que crecieron con su voz en series animadas y cine.

A sus 107 años, fallece Dolores Muñoz Ledo, actriz de doblaje de ‘He-Man’ y ‘Chip y Dale al rescate’
Un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, en combinación con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve
Autoridades capitalinas llaman a reforzar la seguridad digital mediante verificación en dos pasos y manejo responsable del código de acceso a cuentas personales

Alertan sobre seguridad en WhatsApp ante hackeos y difunde medidas para proteger cuentas
La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, sufrió un desvanecimiento durante un desfile en Ambato, Ecuador. Fue atendida de inmediato y logró recuperarse, aunque el incidente generó preocupación en redes.

¿Qué le pasó a Fátima Bosch?... Miss Universo se desvanece en desfile en Ecuador
Los Dolphins buscan flexibilidad financiera y nuevos ajustes estratégicos para la próxima temporada de la NFL.

¡Bombazo en la NFL!: Tyreek Hill disponible como agente libre tras salida de Dolphins