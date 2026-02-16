Marina gradúa a 48 mujeres en curso antimotines en Veracruz; reporta adiestramiento de 262 horas

POZA RICA, VER.- La Secretaría de Marina (Semar) informó que se realizó la ceremonia de clausura del Primer Curso de disturbios civiles en el Centro de Adiestramiento Regional número tres, en Veracruz.

El acto fue presidido por el almirante Ramiro Lobato Camacho, comandante de la Primera Región Naval, de acuerdo con el reporte de la dependencia.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum llama ‘hipócrita’ a la oposición por ausentarse en la votación de la jornada de 40 horas

La Semar indicó que el curso se desarrolló del 12 de enero al 13 de febrero y fue concluido por 48 mujeres Infantes de Marina.

Las participantes recibieron 262 horas de adiestramiento, con el objetivo de desarrollar competencias tácticas a nivel sección y compañía, señaló la institución.

TE PUEDE INTERESAR: Nadia López García es la nueva directora general de Materiales Educativos de la SEP

El entrenamiento incluyó la preparación para aplicar técnicas antimotines orientadas a restablecer el orden en la localidad o en el área estratégica donde las elementos se encuentren desempeñando su servicio.

La dependencia añadió que las uniformadas fortalecieron disciplina, resistencia física y coordinación operativa, así como capacidades para la toma de decisiones bajo situaciones de estrés, liderazgo, trabajo en equipo y control emocional.

TE PUEDE INTERESAR: Se anticipa en México un crecimiento del consumo de 4.4% en enero de 2026

Finalmente, la Semar destacó que el actuar del personal se apega a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y se realiza con respeto a los Derechos Humanos, y refrendó su compromiso de fortalecer las capacidades del personal naval.