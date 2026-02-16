Sheinbaum llama ‘hipócrita’ a la oposición por ausentarse en la votación de la jornada de 40 horas

/ 16 febrero 2026
    Sheinbaum llama ‘hipócrita’ a la oposición por ausentarse en la votación de la jornada de 40 horas
    La Mandataria acusó que senadores de oposición se ausentaron durante la votación de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. ESPECIAL

En Palacio Nacional, el Gobierno defendió el alcance del cambio y buscó despejar dudas sobre salarios, descansos y horas extra

CDMX.- Después de haber celebrado la semana pasada la aprobación de la jornada laboral de 40 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó de “hipócrita” a la oposición y sostuvo que no le interesan los derechos laborales.

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de febrero, en Palacio Nacional, la mandataria acusó que senadores de oposición se ausentaron durante la votación de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

“Hay mucha hipocresía, porque por un lado dicen una cosa y a la hora de la hora se retiran de la sesión para no votar [...]. Si hubieran estado a favor de las 40 horas, pues hubieran votado, pero no están a favor de las 40 horas porque no están a favor de los derechos laborales”, expresó.

En el mismo mensaje, Sheinbaum afirmó que la oposición “está con los derechos de los privilegiados” y atribuyó esa posición a una transformación de sus partidos con el paso del tiempo.

Agregó que “si alguna vez fueron PRI, se convirtieron en PRIAN” con el periodo neoliberal y señaló que, en ese trayecto, “se olvidaron de los derechos de los trabajadores” y “de los derechos sociales”.

Por su parte, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, destacó lo que llamó una “votación histórica” en el Senado y explicó que el cambio se refiere a la jornada semanal.

“Lo que se debe de decir es que no se está tocando tampoco lo relativo a la jornada diaria de ocho horas; se está incluyendo una jornada semanal, o más bien cuántas son las horas a la semana, que es de 40 horas”, señaló.

Bolaños rechazó que las personas trabajadoras vayan a ganar menos, que aumenten las horas extras o que haya menos descanso, y comparó el ajuste aprobado en México con lo recientemente avalado en Argentina, donde refirió una jornada laboral de hasta 12 horas.

