Marina retira más de 32 mil metros cúbicos de lodo tras lluvias en el norte de Veracruz
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La Semar desplegó más de cuatro mil elementos para limpiar viviendas, vialidades y espacios públicos tras las lluvias que azotaron municipios como Poza Rica, Álamo, El Higo y Tempoal
CDMX.- La Secretaría de Marina informó que, en el marco del operativo desplegado para atender las inundaciones en el norte de Veracruz, fueron retirados 32 mil 895 metros cúbicos de lodo, basura y escombros, como parte de las labores de limpieza en comunidades afectadas.
El despliegue cuenta con 4 mil 240 elementos de la Marina que trabajan junto con autoridades estatales y municipales en los municipios de Poza Rica, Álamo, El Higo y Tempoal, donde las fuertes precipitaciones provocaron el ingreso de agua, lodo y sedimentos en casas, calles y espacios públicos.
TE PUEDE INTERESAR: Arrancan pagos de 20 mil pesos a víctimas de inundaciones en Poza Rica
Las tareas de remoción de escombros incluyen la rehabilitación de viviendas, la limpieza de vialidades principales, desinfección de escuelas y centros de salud, así como la recolección de muebles y enseres dañados por la inundación.
Según el reporte, se ha logrado un avance estimado del 67% en Poza Rica, 89% en Álamo, 75% en El Higo y 70% en Tempoal. El almirante secretario Raymundo Pedro Morales reconoció la labor del personal naval y reiteró el compromiso de permanecer en las zonas hasta superar la emergencia.
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum promete 400 mil millones extra ‘sin tocar el bolsillo del pueblo’
Además, se destacó que las operaciones rozan otros estados como Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, donde también se han desplegado unidades de la Marina para asistir a comunidades afectadas por lluvias intensas, asegurar la logística de víveres y apoyar en evacuaciones.
La acción forma parte del llamado “Plan Marina”, que tiene como objetivo restablecer la habitabilidad y seguridad en los municipios damnificados, mediante maquinaria pesada, brigadas de limpieza y coordinación interinstitucional para acelerar la recuperación de la infraestructura y de la vida comunitaria. Con información de Milenio