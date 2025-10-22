Marina retira más de 32 mil metros cúbicos de lodo tras lluvias en el norte de Veracruz

CDMX.- La Secretaría de Marina informó que, en el marco del operativo desplegado para atender las inundaciones en el norte de Veracruz, fueron retirados 32 mil 895 metros cúbicos de lodo, basura y escombros, como parte de las labores de limpieza en comunidades afectadas.

El despliegue cuenta con 4 mil 240 elementos de la Marina que trabajan junto con autoridades estatales y municipales en los municipios de Poza Rica, Álamo, El Higo y Tempoal, donde las fuertes precipitaciones provocaron el ingreso de agua, lodo y sedimentos en casas, calles y espacios públicos.

Las tareas de remoción de escombros incluyen la rehabilitación de viviendas, la limpieza de vialidades principales, desinfección de escuelas y centros de salud, así como la recolección de muebles y enseres dañados por la inundación.

Según el reporte, se ha logrado un avance estimado del 67% en Poza Rica, 89% en Álamo, 75% en El Higo y 70% en Tempoal. El almirante secretario Raymundo Pedro Morales reconoció la labor del personal naval y reiteró el compromiso de permanecer en las zonas hasta superar la emergencia.

Además, se destacó que las operaciones rozan otros estados como Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, donde también se han desplegado unidades de la Marina para asistir a comunidades afectadas por lluvias intensas, asegurar la logística de víveres y apoyar en evacuaciones.

La acción forma parte del llamado “Plan Marina”, que tiene como objetivo restablecer la habitabilidad y seguridad en los municipios damnificados, mediante maquinaria pesada, brigadas de limpieza y coordinación interinstitucional para acelerar la recuperación de la infraestructura y de la vida comunitaria. Con información de Milenio