Marina retira más de 32 mil metros cúbicos de lodo tras lluvias en el norte de Veracruz

Noticias
/ 22 octubre 2025
    Marina retira más de 32 mil metros cúbicos de lodo tras lluvias en el norte de Veracruz
    Fuertes precipitaciones provocaron el ingreso de agua, lodo y sedimentos en casas, calles y espacios públicos. /FOTO: ESPECIAL

La Semar desplegó más de cuatro mil elementos para limpiar viviendas, vialidades y espacios públicos tras las lluvias que azotaron municipios como Poza Rica, Álamo, El Higo y Tempoal

CDMX.- La Secretaría de Marina informó que, en el marco del operativo desplegado para atender las inundaciones en el norte de Veracruz, fueron retirados 32 mil 895 metros cúbicos de lodo, basura y escombros, como parte de las labores de limpieza en comunidades afectadas.

El despliegue cuenta con 4 mil 240 elementos de la Marina que trabajan junto con autoridades estatales y municipales en los municipios de Poza Rica, Álamo, El Higo y Tempoal, donde las fuertes precipitaciones provocaron el ingreso de agua, lodo y sedimentos en casas, calles y espacios públicos.

TE PUEDE INTERESAR: Arrancan pagos de 20 mil pesos a víctimas de inundaciones en Poza Rica

Las tareas de remoción de escombros incluyen la rehabilitación de viviendas, la limpieza de vialidades principales, desinfección de escuelas y centros de salud, así como la recolección de muebles y enseres dañados por la inundación.

Según el reporte, se ha logrado un avance estimado del 67% en Poza Rica, 89% en Álamo, 75% en El Higo y 70% en Tempoal. El almirante secretario Raymundo Pedro Morales reconoció la labor del personal naval y reiteró el compromiso de permanecer en las zonas hasta superar la emergencia.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum promete 400 mil millones extra ‘sin tocar el bolsillo del pueblo’

Además, se destacó que las operaciones rozan otros estados como Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, donde también se han desplegado unidades de la Marina para asistir a comunidades afectadas por lluvias intensas, asegurar la logística de víveres y apoyar en evacuaciones.

La acción forma parte del llamado “Plan Marina”, que tiene como objetivo restablecer la habitabilidad y seguridad en los municipios damnificados, mediante maquinaria pesada, brigadas de limpieza y coordinación interinstitucional para acelerar la recuperación de la infraestructura y de la vida comunitaria. Con información de Milenio

Temas


Damnificados
inundaciones

Localizaciones


Veracruz

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Semar

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno de Claudia Sheinbaum dará prioridad al tren Derramadero–Saltillo–Ramos por la alta demanda de transporte laboral.

Priorizará Gobierno de Sheinbaum construcción del tramo ferroviario Derramadero-Saltillo-Ramos ante alta demanda de transporte
El plazo para que México entregue el agua acordada a Estados Unidos vence este 24 de octubre.

Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
El mediocampista inglés volvió a marcar la diferencia en el Santiago Bernabéu, donde fue ovacionado por la afición blanca.

Bellingham le da la victoria al Real Madrid sobre la Juventus en la Champions League
Sorpresa. La película producida por SONY logró este jueves sobrepasar los 400 millones de minutos rerpoducidos, según dio a conocer Netflix.

¡Logro para Netflix! Confirma que ‘KPop Demon Hunters’ tendrán muñecas y juguetes con Mattel y Hasbro

Oposición acusa intento de control político y militarización del país.

Dan luz verde a Sheinbaum: la Marina tendrá poder cibernético y más control operativo
El titular de la SSPC ratificó su compromiso de prevenir, vigilar y atender la seguridad de la población.

García Harfuch supervisa acciones de seguridad en Gómez Palacio, municipio prioritario de Durango
El caso de Ana María Serrano continúa siendo un referente en la lucha contra la violencia de género, que trasciende fronteras y generaciones.

‘La luz al final del túnel se llama justicia’: madre de Ana María Serrano alerta sobre posible liberación del presunto feminicida