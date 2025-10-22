Sheinbaum promete 400 mil millones extra ‘sin tocar el bolsillo del pueblo’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su administración prevé recaudar alrededor de 400 mil millones de pesos adicionales para el próximo año, sin recurrir al aumento de impuestos.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la meta se alcanzará a través del combate a la corrupción, la facilitación del pago de impuestos a los contribuyentes y la aplicación de la nueva Ley de Aduanas, que permitirá un mayor control en los cruces fronterizos.

“Recuerden que entre el año pasado y este año recaudamos 500 mil millones más, sin aumentar impuestos, nada más recaudando mejor”, subrayó Sheinbaum al destacar los avances del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en fiscalización y eficiencia.

La presidenta también negó que existan nuevos impuestos para la población. “No hay impuestos adicionales, no hay. Solo hay actualizaciones en algunos rubros, como las cuotas migratorias o los cobros a visitantes extranjeros. En realidad, son mínimos comparados con el costo de un boleto de avión”, señaló.

Sin embargo, Sheinbaum reconoció que el único ajuste con posible impacto directo será el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los refrescos y bebidas azucaradas.

“¿Qué orientamos nosotros para que no afecte tu bolsillo? En vez de comprar 30 latas de refresco al mes, compra 29. Esto te va a ayudar a tu salud y no vas a pagar más impuesto”, comentó, insistiendo en que la medida busca desalentar el consumo excesivo de azúcar, más que recaudar.

Sheinbaum afirmó que el SAT cuenta ahora con mayores controles para detectar prácticas de evasión fiscal y frenar el uso de las llamadas “empresas factureras”, uno de los principales focos de corrupción en sexenios anteriores. Con información de El Universal